Tuyển Business Analyst BASE BUSINESS SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

BASE BUSINESS SOLUTIONS
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
BASE BUSINESS SOLUTIONS

Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại BASE BUSINESS SOLUTIONS

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 9 Đoàn Văn Bơ, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Business Analyst

Tư vấn các ứng dụng phần mềm như: hệ thống tổng đài (Cisco, Connect247), ứng dụng quản lí thông tin khách hàng (CRM), quản lí chiến dịch (LCM), hệ thống tương tác đa kênh (IC), ứng dụng quản trị nguồn nhân lực (WFM), tích hợp cùng các hệ thống khác.
Thu thập các thông tin về quy trình của khách hàng để có thể đưa ra giải pháp hiệu quả cho việc vận hành. Tối ưu hóa các quy trình chung cũng như đề xuất phương án, giải pháp phù hợp.
Thực hiện các tài liệu phục vụ cho quá trình Presales như slide trình bày, proposal, hồ sơ thầu, tài liệu yêu cầu nghiệp vụ (BRD).
Phối hợp với Sales gặp gỡ và trình bày, giới thiệu giải pháp đến khách hàng.
Phối hợp với PM và Development Team trong quá trình triển khai dự án để phản hồi về các yêu cầu mới của khách hàng.
Cấu hình demo các nội dung trong BRD lên hệ thống demo để trình bày cho khách hàng để xác nhận đáp ứng yêu cầu, hỗ trợ cho quá trình triển khai.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của TBP.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin, Quản Trị Kinh Doanh hoặc các ngành liên quan khác.
Giỏi trong kỹ năng giao tiếp và trình bày.
Sử dụng tốt các công cụ hỗ trợ như: Draw.io, Visio, Figma, Postman.
Có kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực phần mềm, có hiểu biết về tổng đài và hệ thống là một lợi thế.
Tư duy sáng tạo, năng động.
Kỹ năng Tiếng Anh tốt.
Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm tốt.
Có khả năng làm Multi task.
Làm việc dưới áp lực cao, nhạy bén và tiếp thu nhanh.

Quyền Lợi

Thời gian làm việc: 08h00-17h00 (từ thứ 2- thứ 6)
Phúc lợi: chế độ lương hấp dẫn,chế độ phúc lợi khác theo Luật lao động và chính sách của công ty.
Được tham gia đầy đủ BHXH theo quy định nhà nước và gói bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên.
Cấp Laptop làm việc.
Cơm trưa tại văn phòng.
Du lịch hàng năm, các hoạt động nội bộ mỗi tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

BASE BUSINESS SOLUTIONS

BASE BUSINESS SOLUTIONS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Ree Tower, Lầu 12B Số 9 Đoàn Văn Bơ, P13, Q4

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

