Tuyển Business Analyst BASE BUSINESS SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 9 Đoàn Văn Bơ, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tư vấn các ứng dụng phần mềm như: hệ thống tổng đài (Cisco, Connect247), ứng dụng quản lí thông tin khách hàng (CRM), quản lí chiến dịch (LCM), hệ thống tương tác đa kênh (IC), ứng dụng quản trị nguồn nhân lực (WFM), tích hợp cùng các hệ thống khác.

Thu thập các thông tin về quy trình của khách hàng để có thể đưa ra giải pháp hiệu quả cho việc vận hành. Tối ưu hóa các quy trình chung cũng như đề xuất phương án, giải pháp phù hợp.

Thực hiện các tài liệu phục vụ cho quá trình Presales như slide trình bày, proposal, hồ sơ thầu, tài liệu yêu cầu nghiệp vụ (BRD).

Phối hợp với Sales gặp gỡ và trình bày, giới thiệu giải pháp đến khách hàng.

Phối hợp với PM và Development Team trong quá trình triển khai dự án để phản hồi về các yêu cầu mới của khách hàng.

Cấu hình demo các nội dung trong BRD lên hệ thống demo để trình bày cho khách hàng để xác nhận đáp ứng yêu cầu, hỗ trợ cho quá trình triển khai.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của TBP.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin, Quản Trị Kinh Doanh hoặc các ngành liên quan khác.

Giỏi trong kỹ năng giao tiếp và trình bày.

Sử dụng tốt các công cụ hỗ trợ như: Draw.io, Visio, Figma, Postman.

Có kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực phần mềm, có hiểu biết về tổng đài và hệ thống là một lợi thế.

Tư duy sáng tạo, năng động.

Kỹ năng Tiếng Anh tốt.

Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm tốt.

Có khả năng làm Multi task.

Làm việc dưới áp lực cao, nhạy bén và tiếp thu nhanh.

Tại BASE BUSINESS SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 08h00-17h00 (từ thứ 2- thứ 6)

Phúc lợi: chế độ lương hấp dẫn,chế độ phúc lợi khác theo Luật lao động và chính sách của công ty.

Được tham gia đầy đủ BHXH theo quy định nhà nước và gói bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên.

Cấp Laptop làm việc.

Cơm trưa tại văn phòng.

Du lịch hàng năm, các hoạt động nội bộ mỗi tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BASE BUSINESS SOLUTIONS

