Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Ninh Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Ninh Bình
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Ninh Bình

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Ninh Bình

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trung Yên 11, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

1. Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh
Lập kế hoạch kinh doanh ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho sản phẩm đá tự nhiên, bao gồm mục tiêu doanh số, thị phần và phát triển thị trường.
Phân tích thị trường (xu hướng, đối thủ cạnh tranh, nhu cầu sử dụng đá tự nhiên trong ngành xây dựng/nội thất) để đề xuất chiến lược phù hợp.
Xây dựng chính sách giá, chương trình khuyến mãi và các chiến dịch marketing để thúc đẩy doanh số.
2. Quản lý và phát triển đội ngũ kinh doanh
Tuyển dụng, đào tạo và quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh, đảm bảo đội ngũ có đủ kỹ năng và động lực để đạt chỉ tiêu.
Phân bổ chỉ tiêu doanh số cho từng nhân viên và giám sát tiến độ thực hiện.
Đánh giá hiệu suất làm việc của đội ngũ, tổ chức các buổi đào tạo về sản phẩm đá tự nhiên, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng.
3. Phát triển khách hàng và thị trường
Tìm kiếm và phát triển các khách hàng lớn (chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng, công ty thiết kế nội thất, kiến trúc sư, đối tác xuất khẩu).
Tham gia đàm phán, ký kết các hợp đồng lớn và xây dựng mối quan hệ chiến lược với khách hàng trọng điểm.
Mở rộng thị trường trong và ngoài nước (nếu có), đặc biệt là các thị trường tiềm năng cho đá tự nhiên.
4. Quản lý doanh số và báo cáo
Theo dõi và đánh giá kết quả kinh doanh của phòng ban, đảm bảo đạt hoặc vượt chỉ tiêu doanh thu được giao.
Lập báo cáo định kỳ (tuần, tháng, quý) về doanh số, thị trường, khách hàng và các vấn đề phát sinh cho Ban Tổng Giám đốc.
Phân tích dữ liệu kinh doanh để đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả bán hàng và tối ưu hóa chi phí.
5. Phối hợp liên phòng ban
Làm việc với bộ phận Marketing để xây dựng tài liệu quảng bá, catalog sản phẩm và chiến dịch truyền thông.
Phối hợp với bộ phận sản xuất/kho vận để đảm bảo chất lượng sản phẩm và tiến độ giao hàng đáp ứng yêu cầu khách hàng.
Hỗ trợ bộ phận kỹ thuật trong việc tư vấn giải pháp ứng dụng đá tự nhiên phù hợp với các dự án.
6. Nhiệm vụ khác
Đại diện công ty tham gia các sự kiện, triển lãm hoặc hội thảo ngành xây dựng/nội thất để quảng bá thương hiệu và sản phẩm.
Đề xuất các sáng kiến cải tiến quy trình kinh doanh và nâng cao trải nghiệm khách hàng.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học các ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kinh tế, Xây dựng, Kiến trúc hoặc các ngành liên quan.
Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, trong đó có ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý (Trưởng nhóm hoặc Trưởng phòng Kinh doanh).
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành vật liệu xây dựng, đá tự nhiên, hoặc nội thất.
Am hiểu sâu về đặc tính, ứng dụng và xu hướng sử dụng các loại đá tự nhiên (granite, marble, quartz, v.v.).
Kỹ năng lập kế hoạch chiến lược, quản lý đội nhóm và đàm phán hợp đồng lớn.
Thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ;
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và truyền động lực cho đội ngũ.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và xây dựng mối quan hệ với khách hàng/đối tác.
Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề nhanh chóng, chịu được áp lực công việc cao.

Tại Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Ninh Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.
Thưởng hiệu suất, thưởng lễ, Tết, và các chế độ phúc lợi khác công ty.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao về quản lý, kỹ năng lãnh đạo và kiến thức ngành.
Cơ hội tham gia các sự kiện quốc tế về ngành đá tự nhiên/xây dựng.
Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp cao như Giám đốc Kinh doanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Ninh Bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Ninh Bình

Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Ninh Bình

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Địa chỉ Cty tại số 50, ngõ 251/8 nguyễn khang, Tổ 20, phường Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

