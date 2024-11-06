Tuyển Thiết kế và Kiến trúc Công Ty Cổ Phần 3t Group Việt Nam làm việc tại Kiên Giang thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: - Vòng xuyến Ngã 3 Trung tâm Bãi Thơm, Xã Bãi Thơm, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Huyện Phú Quốc

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

· Triển khai bản vẽ shopdrawing trước khi thi công, bao gồm: phần kết cấu bê tông cốt thép, phần xây dựng, phần hoàn thiện…

· Lập biện pháp thi công các hạng mục của dự án.

· Kiểm soát chất lượng, tiến độ bản vẽ của các dự án được giao.

· Hỗ trợ, phối hợp công việc với các thành viên khác trong BCH công trường để thực hiện các công việc chung.

· Chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng/ Kết cấu

· Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm với vị trí tương đương.

· Có thể làm việc dài ngày tại dự án tại Phú Quốc hoặc các tỉnh khác theo điều động từ BLĐ.

Tại Công Ty Cổ Phần 3t Group Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

· Lương: Thoả thuận theo năng lực (15 - 30 triệu).

· Phụ cấp ăn trưa, lương tháng 13, thưởng các ngày lễ tết, sinh nhật, du lịch, nghỉ phép theo quy định công ty.

· Chế độ đãi ngộ xứng đáng với năng lực và hiệu quả công việc.

Được hưởng các quyền lợi theo quy định của nhà nước, có BHXH, BHYT, BHTN…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần 3t Group Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin