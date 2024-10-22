Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG

Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 63 Lê Văn Lương, Trung Hoà, Cầu Giấy

- Hải Phòng

- Hồ Chí Minh ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

1. Tìm kiếm và kết nối với các đơn vị kiến trúc, tư vấn thiết kế
Tìm kiếm, khai thác trên thị trường để có được thông tin các đơn vị (như công ty kiến trúc, tư vấn thiết kế...) nhằm mục đích kết nối và tìm kiếm cơ hội chào hàng. Xây dựng và phát triển mối quan hệ lâu dài với các Kiến trúc sư, công ty Tư vấn Thiết kế, các đối tác trong ngành vật liệu xây dựng, và ưu tiên đặc biệt là ngành gỗ công nghiệp để phục vụ hoạt động bán hàng, thu thập đầu mối liên hệ quan trọng, xúc tiến hoạt động tiếp thị, giới thiệu sản phẩm,...
Tìm kiếm, khai thác trên thị trường để có được thông tin các đơn vị (như công ty kiến trúc, tư vấn thiết kế...) nhằm mục đích kết nối và tìm kiếm cơ hội chào hàng.
Xây dựng và phát triển mối quan hệ lâu dài với các Kiến trúc sư, công ty Tư vấn Thiết kế, các đối tác trong ngành vật liệu xây dựng, và ưu tiên đặc biệt là ngành gỗ công nghiệp để phục vụ hoạt động bán hàng, thu thập đầu mối liên hệ quan trọng, xúc tiến hoạt động tiếp thị, giới thiệu sản phẩm,...
2. Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các khách hàng.
Tham gia xây dựng chính sách hợp tác để các Công ty tư vấn thiết kế/ Kiến trúc sư đưa thương hiệu Gỗ Minh Long vào hồ sơ/Bản vẽ/Dự toán công trình kiến trúc Thuyết trình/giới thiệu về sản phẩm, thương hiệu tại các event, seminar, hội nghị ... Chăm sóc khách hàng Phối hợp giải quyết khiếu nại của khách hàng (nếu có); Tham gia triển khai các hoạt động, sự kiện của công ty để kết nối, mở rộng đối tượng khách hàng.
Tham gia xây dựng chính sách hợp tác để các Công ty tư vấn thiết kế/ Kiến trúc sư đưa thương hiệu Gỗ Minh Long vào hồ sơ/Bản vẽ/Dự toán công trình kiến trúc
Thuyết trình/giới thiệu về sản phẩm, thương hiệu tại các event, seminar, hội nghị ...
Chăm sóc khách hàng
Phối hợp giải quyết khiếu nại của khách hàng (nếu có);
Tham gia triển khai các hoạt động, sự kiện của công ty để kết nối, mở rộng đối tượng khách hàng.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

HỌC VẤN
Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành liên quan đến Quản trị kinh doanh, Ngoại giao, Marketing, Truyền thông.
KINH NGHIỆM
- Tối thiểu 3 năm trở lên vị trí tương đương (chuyên môn nghề liên quan như phát triển đối tác, khách hàng doanh nghiệp, tư vấn viên, chuyên viên kinh doanh, chăm sóc khách hàng cao cấp...) - Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành vật liệu xây dựng, nội thất là một lợi thế.
KIẾN THỨC
- Am hiểu về tâm lý khách hàng - Có kiến thức về bán hàng, am hiểu về quy trình kinh doanh, sản phẩm, hệ thống
KỸ NĂNG
- Kỹ năng tìm kiếm và phân tích thông tin - Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt - Khả năng nắm bắt tâm lý khách hàng tốt - Khả năng thương lượng, thuyết phục, giải quyết vấn đề tốt
TỐ CHẤT
Tư duy linh hoạt, nhạy bén. Ưa thích các công việc ngoại giao, kết nối, các hoạt động kinh doanh. Định hướng mục tiêu rõ ràng, nỗ lực, kiên trì. Là người chín chắn, sâu sắc, tích cực. Tác phong chuyên nghiệp, ngoại hình ưa nhìn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh từ 12 triệu - 25 triệu/tháng Thưởng lương tháng 13, Thưởng thành tích năm, thưởng thâm niên Tặng Phép năm lên đến 60 ngày/ năm Phụ cấp ăn trưa, điện thoại, chuyên cần,.... Tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo quy định của pháp luật lao động Văn hóa doanh nghiệp cởi mở, thân thiện, nhân văn. Môi trường học hỏi phát triển tốt, đầu tư cho nhân sự phát triển mạnh.
Thu nhập cạnh tranh từ 12 triệu - 25 triệu/tháng
Thưởng lương tháng 13, Thưởng thành tích năm, thưởng thâm niên
Tặng Phép năm lên đến 60 ngày/ năm
Phụ cấp ăn trưa, điện thoại, chuyên cần,....
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo quy định của pháp luật lao động
Văn hóa doanh nghiệp cởi mở, thân thiện, nhân văn. Môi trường học hỏi phát triển tốt, đầu tư cho nhân sự phát triển mạnh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: VP: Tầng 20, tòa nhà 319 BQP, 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

