Tuyển Chăm sóc khách hàng VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIMA làm việc tại Bình Dương thu nhập 65 - 15 Triệu

Mức lương 65 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 108 Đường GS01, Khu phố Tây B, P.Đông Hòa, Dĩ An

Mô Tả Công Việc

Tư vấn các sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng

Phân tích nhu cầu của khách hàng để đề xuất giải pháp phù hợp

Hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ sơ và thủ tục liên quan

Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng hiện tại

Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng mới thông qua các kênh marketing khác nhau

Đạt các chỉ tiêu doanh số và KPI theo yêu cầu của công ty

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức tài chính, tín dụng, ngân hàng,... từ 6 tháng trở lên

Có kỹ năng chăm sóc khách hàng tốt, biết lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu của khách hàng

Kỹ năng bán hàng và thuyết phục khách hàng hiệu quả

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt

Có khả năng tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng

Có tinh thần cầu tiến, chủ động học hỏi và cập nhật kiến thức mới

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Đáp ứng được thời gian làm việc 6 ngày/tuần

Quyền Lợi

Lương cứng 6,500,000 + Thưởng doanh số. Thu nhập trung bình 10,000,000 - 15,000,000

Được đào tạo bài bản về kiến thức sản phẩm, kỹ năng tư vấn và bán hàng

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý cho những nhân viên xuất sắc

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ định kỳ

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN,...)

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm

Thưởng các dịp lễ tết, sinh nhật và các chế độ phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển

