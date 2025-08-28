Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Số 26, đường số 9, Khu Phố Nhị Đồng 2, Dĩ An, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Mô tả chung
Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh tại Công ty Gà Vàng, xây dựng kế hoạch doanh số theo từng nhóm sản phẩm (gà sơ chế, cơm lam, nước sốt...), triển khai và giám sát đội sales nhằm đạt mục tiêu doanh thu đã giao.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì
• Lương cạnh tranh theo năng lực (Lương cứng 20 triệu + Thưởng không giới hạn)
• Thưởng theo doanh số và hiệu quả công việc
• Các chế độ BHXH, nghỉ phép... theo quy định
• Được tham gia du lịch trong nước và nước ngoài hàng năm
• Thưởng theo doanh số và hiệu quả công việc
• Các chế độ BHXH, nghỉ phép... theo quy định
• Được tham gia du lịch trong nước và nước ngoài hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI