Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 26, đường số 9, Khu Phố Nhị Đồng 2, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Mô tả chung

Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh tại Công ty Gà Vàng, xây dựng kế hoạch doanh số theo từng nhóm sản phẩm (gà sơ chế, cơm lam, nước sốt...), triển khai và giám sát đội sales nhằm đạt mục tiêu doanh thu đã giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cạnh tranh theo năng lực (Lương cứng 20 triệu + Thưởng không giới hạn)

• Thưởng theo doanh số và hiệu quả công việc

• Các chế độ BHXH, nghỉ phép... theo quy định

• Được tham gia du lịch trong nước và nước ngoài hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.