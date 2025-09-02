Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Ngày đăng tuyển: 02/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/10/2025
Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: AEON Bình Dương Canary

- Số 01 Đại lộ Bình Dương, P. Thuận Giao, TPHCM (Thuận An, Bình Dương cũ), Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận, kiểm tra chứng từ và hàng hóa nhập/xuất kho, đảm bảo đúng số lượng, quy cách và đơn đặt hàng.
Nhập liệu, cập nhật chứng từ vào hệ thống PROFIT và các biểu mẫu liên quan (PA zero, MRS, CDOS…).
Xử lý các vấn đề phát sinh (sai giá, sai hóa đơn VAT, hàng trả về…) và hỗ trợ các bộ phận liên quan.
Thực hiện lưu trữ chứng từ, kiểm kê kho định kỳ theo quy định.
Thực hiện báo cáo, hỗ trợ phòng ban khác và các công việc khác theo phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên.
Có thể làm việc theo ca, cuối tuần và các ngày lễ.
Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt.
Sử dụng tốt tin học văn phòng (Word, Excel).

Tại Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh.
Cơm trưa tại Canteen.
Phụ cấp đi lại, chuyên cần, tiền nhà.
Thưởng đánh giá năng lực hằng năm.
Quà mừng vào các dịp lễ/Tết.
Lương tháng 13, thưởng tháng 14.
Thưởng doanh thu hàng tháng.
Phép năm: 12 ngày/năm.
Khám sức khỏe định kỳ.
Teambuidling hằng năm.
Phúc lợi tham gia Công đoàn.
Bảo hiểm sức khỏe sau 1 năm làm việc.
Ngoài ngày phép được hưởng theo quy định luật Lao Động, Nhân viên được tặng thêm 1 ngày phép vào đúng năm thứ 5 làm việc tại AEON Việt Nam.
Cơ hội học hỏi và phát triển không ngừng qua công việc hằng ngày; các khóa học đào tạo chuyên môn cũng như kỹ năng mềm với những chuyên gia giàu kinh nghiệm của AEON VIỆT NAM và tập đoàn AEON.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company

Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở chính: 30 Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Tp. HCM VP phía Bắc: 27 Cổ Linh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

