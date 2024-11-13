Tuyển Chuyên Viên Đào Tạo thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Chuyên Viên Đào Tạo thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 235 Hoàng Cầu, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1. Phân tích nhu cầu đào tạo:
Xác định nhu cầu đào tạo của từng bộ phận, từng vị trí công việc thông qua việc phân tích công việc, khảo sát và đánh giá nhân sự.
Phối hợp với các trưởng bộ phận để hiểu rõ yêu cầu và mục tiêu đào tạo.
2. Xây dựng chương trình đào tạo:
Xây dựng chương trình đào tạo
Thiết kế các chương trình đào tạo chi tiết cho từng vị trí trong hệ thống, bao gồm cả nhân viên mới và nhân viên hiện tại.
Xây dựng tài liệu, giáo trình đào tạo và các công cụ hỗ trợ đào tạo
3. Triển khai và thực hiện đào tạo:
Triển khai và thực hiện đào tạo
Tổ chức và trực tiếp giảng dạy các khóa đào tạo về kỹ năng mềm, kỹ năng chuyên môn, quy trình làm việc và văn hóa công ty.
Sắp xếp lịch trình đào tạo hợp lý, đảm bảo tất cả nhân viên được đào tạo đầy đủ.
4. Đánh giá hiệu quả đào tạo:
Đánh giá hiệu quả đào tạo
Đánh giá hiệu quả của các chương trình đào tạo thông qua việc theo dõi kết quả làm việc của nhân viên sau khi đào tạo.
Thu thập phản hồi từ học viên để cải tiến chương trình đào tạo
5. Quản lý tài liệu và hồ sơ đào tạo:
Quản lý tài liệu và hồ sơ đào tạo
Quản lý, lưu trữ các tài liệu, hồ sơ đào tạo của nhân viên.
Đảm bảo tất cả các thông tin về đào tạo được cập nhật đầy đủ và chính xác.
6. Phát triển văn hóa học tập trong công ty:
Phát triển văn hóa học tập trong công ty
Khuyến khích và tạo động lực cho nhân viên tham gia các chương trình đào tạo.
Tổ chức các hoạt động học tập, thi đua nhằm thúc đẩy tinh thần học hỏi và phát triển
7. Hỗ trợ và tư vấn:
Hỗ trợ và tư vấn
Hỗ trợ nhân viên trong quá trình học tập và phát triển kỹ năng.
Tư vấn cho các bộ phận về các phương pháp đào tạo và phát triển nhân lực hiệu quả.
8. Báo cáo tình hình hoạt động hàng tháng của đào tạo cho Ban Giám đốc
Báo cáo

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học QTKD, Quản Trị Nguồn Nhân lực, Giáo dục, các chuyên ngành khác có liên quan.
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm đào tạo và 01 năm trong lĩnh vực trong ngành F&B hoặc bán lẻ.
Tính cách: Trung thực, công tâm, quyết đoán, nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có khả năng xây dựng và thiết kế chương trình đào tạo mạch lạc, truyền tải xuất sắc.
Tư duy tích cực, sáng tạo và có khả năng giải quyết vấn đề.
Kỹ năng cơ bản: Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt; Kỹ phân tích và xử lý dữ liệu tốt; Kỹ năng xây và phát triển các mối quan hệ; Kỹ năng lập và triển khai kế hoạch; Thành thạo tin học văn phòng: word, excel; Có khả năng làm việc nhóm và độc lập
Khoảng cách di chuyển từ nhà tới nơi làm việc: < 15km.

Tại CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000 - 12.000.000
Bảo hiểm, chế độ theo quy định của Nhà nước
Được cung cấp đầy đủ công cụ và nguồn lực làm việc
Chế độ BHXH theo quy định nhà nước
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng mềm, nghiệp vụ chuyên môn
Hưởng các chế độ vào ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc, thưởng cuối năm.
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và đề cao giá trị năng lực nhân viên
Chính sách tham quan, du lịch, teambuilding hàng năm, thiện nguyện, CLB Thể thao...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

