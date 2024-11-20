Tuyển Chuyên Viên Đào Tạo Và Phát Triển thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Cần Thơ

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: 12, Mai Chí Thọ, P Phú Thứ,, Cái Răng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực (L&D).

Kỹ năng sư phạm đứng lớp đào tạo.

Kỹ năng quản lý thời gian; Kỹ năng giao tiếp tốt; Năng lực quản lý, làm việc đội nhóm.

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản (Biết tiếng Hàn là một lợi thế)

Tại Công ty TNHH Trung Sơn Alpha Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng cạnh tranh, đánh giá năng lực định kỳ để tăng lương.

Môi trường làm việc năng động, cởi mở, khuyến khích sáng tạo.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Trung Sơn Alpha

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin