Tuyển Chuyên Viên Đào Tạo Và Phát Triển thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Cần Thơ

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Trung Sơn Alpha
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Cần Thơ: 12, Mai Chí Thọ, P Phú Thứ,, Cái Răng
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực (L&D).
Kỹ năng sư phạm đứng lớp đào tạo.
Kỹ năng quản lý thời gian; Kỹ năng giao tiếp tốt; Năng lực quản lý, làm việc đội nhóm.
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản (Biết tiếng Hàn là một lợi thế)
Kỹ năng sư phạm đứng lớp đào tạo.
Kỹ năng quản lý thời gian; Kỹ năng giao tiếp tốt; Năng lực quản lý, làm việc đội nhóm.
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản (Biết tiếng Hàn là một lợi thế)
Tại Công ty TNHH Trung Sơn Alpha Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thưởng cạnh tranh, đánh giá năng lực định kỳ để tăng lương.
Môi trường làm việc năng động, cởi mở, khuyến khích sáng tạo.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động.
Môi trường làm việc năng động, cởi mở, khuyến khích sáng tạo.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Trung Sơn Alpha
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI