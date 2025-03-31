Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Gia Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Gia Lâm
Ngày đăng tuyển: 31/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Gia Lâm

Chuyên viên đấu thầu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đấu thầu Tại Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Gia Lâm

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 211 Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

• Thực hiện công việc lập dự toán cho các dự án đấu thầu.
• Giám sát thi công tại hiện trường để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.
• Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo hiệu quả công việc.
• Đánh giá và kiểm tra chất lượng các hạng mục công việc được thực hiện.
• Lập báo cáo định kỳ về tiến độ thi công và các vấn đề phát sinh.
• Tham gia các cuộc họp liên quan đến dự án và đấu thầu.
• Giao tiếp và làm việc với các nhà thầu và đối tác liên quan.
• Đề xuất phương án cải tiến quy trình thi công nhằm nâng cao hiệu suất công việc.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm lập dự toán và thi công tại công trường.
• Giao tiếp tốt với đồng nghiệp và khách hàng.
• Có kỹ năng lập dự toán và báo cáo.
• Hiểu biết về quy trình thi công và các tiêu chuẩn chất lượng.
• Có khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp nhóm.
• Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả.
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực lâm nghiệp hoặc khoa học cây trồng, cấp thoát nước, điện, điện tử, xây dựng dân dụng, xây dựng cầu đường.

Tại Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Gia Lâm Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Gia Lâm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Gia Lâm

Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Gia Lâm

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Cụm KCN Phú Thị - Xã Dương Xá - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

