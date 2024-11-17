Tuyển Thiết kế và Kiến trúc VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CHINA CONSTRUCTION SHENZHEN DECORATION CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CHINA CONSTRUCTION SHENZHEN DECORATION CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CHINA CONSTRUCTION SHENZHEN DECORATION CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thiết kế và Kiến trúc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CHINA CONSTRUCTION SHENZHEN DECORATION CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: toà nhà Tasco

- khu đô thị Mễ Trì mới

- Phạm Hùng

- Phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Mô tả công việc:
Tham gia với chủ đầu tư, tổng thầu về việc thay đổi thiết kế, sửa đổi hợp đồng, thoả thuận bổ sung v.v..;
Phụ trách các công việc liên quan đến đấu thầu dự án trang trí nội thất;
Tham gia xây dựng hợp đồng dự án, phụ thầu, rà soát hợp đồng cung ứng và quản lý đấu thầu;
Nghe theo sự sắp xếp của công ty/ban lãnh đạo đối với những công việc khác.
工作描述:
参与同业主、总包磋商设计变更、合同修订,补充协议等事项;
负责装饰项目投标相关工作;
参与拟定工程合同及分包分供合同评审与招投标管理;
未尽事宜服从公司组织安排;

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành xây dựng, có kinh nghiệm liên quan đến xây dựng;
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến ngành xây dựng, ưu tiên trên 3 năm, sử dụng thành thạo các phần mềm bản vẽ như CAD;
Có tinh thần trách nhiệm cao, có kỹ năng giao tiếp và phân tích tốt;
Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ và bằng cấp liên quan đến công việc;
Địa điểm làm việc: Hà Nội, thi thoảng phải đi công tác phạm vi trong nước, tuân thủ sự sắp xếp của công ty;
Ngoại ngữ: tiếng anh (bắt buộc), biết thêm tiếng trung càng tốt.
建筑相关专业专科及以上或有建筑相关工作经验。
最低2年建筑工作经验,3年以上更佳,熟悉图纸软件如CAD。
责任心强,具备良好沟通和分析能力。
有相关证书者优先。
工作地点:越南 河内,偶尔需要出差越南全境,服从公司组织安排;

Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CHINA CONSTRUCTION SHENZHEN DECORATION CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH theo quy đinh của Nhà Nước.
các chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty: Trà chiều, tham gia hoạt động teambuilding và nhiều chế độ đãi ngỗ hấp dẫn khác.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến.
按越南法律法规缴纳社会保险。
公司其他福利:下午茶、团建等其他福利。
工作环境充满活力、专业,并有许多晋升机会。

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CHINA CONSTRUCTION SHENZHEN DECORATION CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CHINA CONSTRUCTION SHENZHEN DECORATION CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CHINA CONSTRUCTION SHENZHEN DECORATION CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 1501, Tầng 15, Tòa nhà Tasco, Lô HH2-2 Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

