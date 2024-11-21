Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK 18 - 24, Galaxy 8, Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, 69 phố Tố Hữu, phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội, Viet Nam, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập hồ sơ thầu mảng giá và khối lượng;

- Lập dự toán, phân tích hồ sơ chào giá;

- Tư vấn cho ban lãnh đạo các phương án chào giá và điều khoản hợp đồng;

- Đánh giá các yêu cầu của hồ sơ mời thầu so với nặng lực đáp ứng của Công ty

- Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của các nhà thầu cùng tham gia.

- Phối hợp các bộ phận để hoàn thành công việc lập hồ sơ dự thầu đúng tiến độ đề ra.

- Là đầu mối xử lý các công tác về chào thầu, Hợp đồng thuộc phạm vi công việc được giao

- Lập báo cáo, so sánh, lựa chọn và ký Hợp đồng với các Nhà thầu/Nhà cung cấp phần kỹ thuật

- Một số công việc chuyên môn khác theo dự phân công của ban lãnh đạo;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu chung:

Trình độ Tốt nghiệp đại học trở lên

Chuyên ngành Kỹ sư: Chuyên nghành xây dựng, kinh tế xây dựng,...

Kinh nghiệm

- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong mảng thầu của các đơn vị tư vấn thầu, nhà thầu thi công.

- Có kiến thức về pháp luật liên quan đến nghiệp vụ đấu thầu, các loại hợp đồng xây dựng,...

- Chịu áp lực cao trong công việc.

Kỹ năng - Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, hiểu rõ công việc;

- Kỹ năng hướng dẫn, đào tạo;

- Kỹ năng xử lý sự cố;

- Kỹ năng giải quyết vấn đề;

- Kỹ năng lập kế hoạch, làm việc nhóm;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

– Mức lương cạnh tranh, theo năng lực, phụ cấp theo chức danh đảm nhiệm công việc (cụ thể trao đổi trong quá trình phỏng vấn).

– Lương tháng 13 và thưởng theo Đánh giá hiệu quả công việc theo quý, 04 lần/năm.

– Thưởng vào các dịp Lễ/Tết trong năm.

- Các chế độ phụ cấp, BHXH, BHTN, BHYT, BH thất nghiệp.

- Hỗ trợ ăn trưa;

- Được trao quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng;

- Tham quan du lịch và các hoạt động Team Building hàng năm, hội thao CDC;

- Quà cho các cháu là con CBNV nhân ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) và rằm trung thu;

- Khám sức khỏe định kỳ;

- Chế độ Công đoàn theo quy chế Công đoàn, sinh nhật tháng...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin