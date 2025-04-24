Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 10, Tầng 3, CT2B Gelexia Riverside, 885 Tam Trinh,, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Hỗ trợ kinh doanh

Đấu thầu

Thực hiện hợp đồng

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên: Nữ

Yêu cầu kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Thương mại,…và các ngành có liên quan.

Có kiến thức và kinh nghiệm về triển khai mảng dự án.

Có kiến thức và kinh nghiệm về triển khai thực hiện hồ sơ thầu, hợp đồng, công văn giấy tờ phục vụ cho dự án, hợp đồng

Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật cao. Chịu được áp lực công việc

Sử dụng tốt các kỹ năng tin học văn phòng

Tại Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm: 10.000.000đ – 12.000.000đ trở lên (Thỏa thuận trực tiếp trong buổi PV).

Được hưởng chế độ thưởng doanh thu của phòng kinh doanh

Chế độ review lương định kỳ 2 lần/năm hoặc đột xuất.

Hưởng đầy đủ quyền lợi của người lao động ngay sau khi ký hợp đồng chính thức: BHXH, BHYT,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam

