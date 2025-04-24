Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đấu thầu Tại Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 10, Tầng 3, CT2B Gelexia Riverside, 885 Tam Trinh,, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Hỗ trợ kinh doanh
Đấu thầu
Thực hiện hợp đồng
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên: Nữ
Yêu cầu kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Thương mại,…và các ngành có liên quan.
Có kiến thức và kinh nghiệm về triển khai mảng dự án.
Có kiến thức và kinh nghiệm về triển khai thực hiện hồ sơ thầu, hợp đồng, công văn giấy tờ phục vụ cho dự án, hợp đồng
Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật cao. Chịu được áp lực công việc
Sử dụng tốt các kỹ năng tin học văn phòng
Yêu cầu kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Thương mại,…và các ngành có liên quan.
Có kiến thức và kinh nghiệm về triển khai mảng dự án.
Có kiến thức và kinh nghiệm về triển khai thực hiện hồ sơ thầu, hợp đồng, công văn giấy tờ phục vụ cho dự án, hợp đồng
Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật cao. Chịu được áp lực công việc
Sử dụng tốt các kỹ năng tin học văn phòng
Tại Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương khởi điểm: 10.000.000đ – 12.000.000đ trở lên (Thỏa thuận trực tiếp trong buổi PV).
Được hưởng chế độ thưởng doanh thu của phòng kinh doanh
Chế độ review lương định kỳ 2 lần/năm hoặc đột xuất.
Hưởng đầy đủ quyền lợi của người lao động ngay sau khi ký hợp đồng chính thức: BHXH, BHYT,…
Được hưởng chế độ thưởng doanh thu của phòng kinh doanh
Chế độ review lương định kỳ 2 lần/năm hoặc đột xuất.
Hưởng đầy đủ quyền lợi của người lao động ngay sau khi ký hợp đồng chính thức: BHXH, BHYT,…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI