Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 24/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/05/2025
Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam

Chuyên viên đấu thầu

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đấu thầu Tại Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 10, Tầng 3, CT2B Gelexia Riverside, 885 Tam Trinh,, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Hỗ trợ kinh doanh
Đấu thầu
Thực hiện hợp đồng

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên: Nữ
Yêu cầu kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Thương mại,…và các ngành có liên quan.
Có kiến thức và kinh nghiệm về triển khai mảng dự án.
Có kiến thức và kinh nghiệm về triển khai thực hiện hồ sơ thầu, hợp đồng, công văn giấy tờ phục vụ cho dự án, hợp đồng
Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật cao. Chịu được áp lực công việc
Sử dụng tốt các kỹ năng tin học văn phòng

Tại Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm: 10.000.000đ – 12.000.000đ trở lên (Thỏa thuận trực tiếp trong buổi PV).
Được hưởng chế độ thưởng doanh thu của phòng kinh doanh
Chế độ review lương định kỳ 2 lần/năm hoặc đột xuất.
Hưởng đầy đủ quyền lợi của người lao động ngay sau khi ký hợp đồng chính thức: BHXH, BHYT,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam

Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 86, đường 3.6 Khu đô thị Gamuda Gardens, P. Trần Phú, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-dau-thau-thu-nhap-10-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job351938
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 27 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 22 - 27 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Ánh Dương Building
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty Cổ Phần Ánh Dương Building làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Ánh Dương Building
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Đầu tư & Phát triển Phú Hưng
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty CP Đầu tư & Phát triển Phú Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty CP Đầu tư & Phát triển Phú Hưng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Đầu tư & Phát triển Phú Hưng
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty CP Đầu tư & Phát triển Phú Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty CP Đầu tư & Phát triển Phú Hưng
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư NBG HIGHTECH
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty cổ phần đầu tư NBG HIGHTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần đầu tư NBG HIGHTECH
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Licogi13Fc
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công Ty Cổ Phần Licogi13Fc làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Licogi13Fc
Hạn nộp: 29/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bolt Holdings
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty Cổ phần Bolt Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Bolt Holdings
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Handong Engineering & Construction JSC
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Handong Engineering & Construction JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Handong Engineering & Construction JSC
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 59 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HYPERION
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH HYPERION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH HYPERION
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dirty Coins
Tuyển Designer Công ty TNHH Dirty Coins làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Dirty Coins
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Tuyển Chuyên viên đào tạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Serepok
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Serepok làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Serepok
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập Đoàn Elecom
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tập Đoàn Elecom làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Elecom
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần The Famidoc Việt Nam
Tuyển Kế toán kho Công ty cổ phần The Famidoc Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần The Famidoc Việt Nam
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 104 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 27 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 22 - 27 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Ánh Dương Building
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty Cổ Phần Ánh Dương Building làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Ánh Dương Building
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Đầu tư & Phát triển Phú Hưng
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty CP Đầu tư & Phát triển Phú Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty CP Đầu tư & Phát triển Phú Hưng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Đầu tư & Phát triển Phú Hưng
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty CP Đầu tư & Phát triển Phú Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty CP Đầu tư & Phát triển Phú Hưng
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư NBG HIGHTECH
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty cổ phần đầu tư NBG HIGHTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần đầu tư NBG HIGHTECH
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Licogi13Fc
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công Ty Cổ Phần Licogi13Fc làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Licogi13Fc
Hạn nộp: 29/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bolt Holdings
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty Cổ phần Bolt Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Bolt Holdings
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Handong Engineering & Construction JSC
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Handong Engineering & Construction JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Handong Engineering & Construction JSC
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VNC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VNC
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIS DIGITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIS DIGITAL
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TMV GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TMV GROUP
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA) làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA)
13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty cổ phần Công Nghệ f5 làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty cổ phần Công Nghệ f5
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam
14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty CP AKA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP AKA Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SKYLINE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SKYLINE VIỆT NAM
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công Ty Truyền Thông Và Công Nghệ ICOMM Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Truyền Thông Và Công Nghệ ICOMM Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt nam (VINADIC- Thuộc Tập đoàn Amaccao) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt nam (VINADIC- Thuộc Tập đoàn Amaccao)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu TẬP ĐOÀN AMACCAO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TẬP ĐOÀN AMACCAO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Vạn Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Vạn Lợi
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công Ty CP Tập Đoàn Bách Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 623 - 914 USD Công Ty CP Tập Đoàn Bách Việt
623 - 914 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty Cổ phần xây dựng Vijako Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 24 Triệu Công ty Cổ phần xây dựng Vijako Việt Nam
17 - 24 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 900 USD Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim
Tới 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty cổ phần đầu tư KD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần đầu tư KD
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Vạn Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Vạn Lợi
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Vinadic (Vinadic M&e) làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Vinadic (Vinadic M&e)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Tập Đoàn FECON làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập Đoàn FECON
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Eurowindow Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Eurowindow Holding
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Trọng Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Trọng Tín
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Điện Cao Thế Systech làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Điện Cao Thế Systech
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Tập đoàn INVESTCORP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập đoàn INVESTCORP
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VSD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VSD
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm