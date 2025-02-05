Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty Cổ phần dược TH Pharma làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

• Lập hồ sơ dự thầu cho các dự án mua sắm thuốc, thiết bị y tế, vật tư tiêu hao y tế trên toàn quốc.

• Làm việc với các bộ phận có liên quan để rà soát, kiểm tra danh mục, cấu hình, thông số kỹ thuật và các thông tin khác của hàng hóa chào thầu nhằm đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

• Hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong các vấn đề về pháp lý, kỹ thuật của sản phẩm.

• Tổng hợp, lập báo cáo theo dõi tiến độ, tình hình thực hiện dự án, hợp đồng.

• Liên hệ với các khách hàng; trực tiếp hỗ trợ khách hàng trong các hoạt động kinh doanh theo yêu cầu của cấp trên.

• Hoàn thiện báo giá, thư chào hàng, Hợp đồng, quản lý hợp đồng.

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo, cấp trên.

• Số lượng: 02 người

• Nam/nữ, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Dược, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh và các chuyên ngành khác có liên quan.

• Kinh nghiệm tối thiểu 02 năm tại vị trí liên quan trợ lý/kinh doanh; Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm phụ trách làm hồ sơ thầu trong lĩnh vực dược phẩm, thiết bị y tế, hóa chất, vật tư tiêu hao.

• Có kinh nghiệm phân tích, dự báo và thực hiện các báo cáo kinh doanh chuyên sâu.

