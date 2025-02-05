Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty Cổ phần dược TH Pharma làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Từ 8 Triệu

Công ty Cổ phần dược TH Pharma
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công ty Cổ phần dược TH Pharma

Chuyên viên đấu thầu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đấu thầu Tại Công ty Cổ phần dược TH Pharma

Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: Lô 04, Khu Công Nghiệp Tây Bắc Ga, Đông Thọ, tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương Từ 8 Triệu

• Lập hồ sơ dự thầu cho các dự án mua sắm thuốc, thiết bị y tế, vật tư tiêu hao y tế trên toàn quốc.
• Làm việc với các bộ phận có liên quan để rà soát, kiểm tra danh mục, cấu hình, thông số kỹ thuật và các thông tin khác của hàng hóa chào thầu nhằm đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.
• Hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong các vấn đề về pháp lý, kỹ thuật của sản phẩm.
• Tổng hợp, lập báo cáo theo dõi tiến độ, tình hình thực hiện dự án, hợp đồng.
• Liên hệ với các khách hàng; trực tiếp hỗ trợ khách hàng trong các hoạt động kinh doanh theo yêu cầu của cấp trên.
• Hoàn thiện báo giá, thư chào hàng, Hợp đồng, quản lý hợp đồng.
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo, cấp trên.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Số lượng: 02 người
• Nam/nữ, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Dược, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh và các chuyên ngành khác có liên quan.
• Kinh nghiệm tối thiểu 02 năm tại vị trí liên quan trợ lý/kinh doanh; Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm phụ trách làm hồ sơ thầu trong lĩnh vực dược phẩm, thiết bị y tế, hóa chất, vật tư tiêu hao.
• Có kinh nghiệm phân tích, dự báo và thực hiện các báo cáo kinh doanh chuyên sâu.

Tại Công ty Cổ phần dược TH Pharma Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần dược TH Pharma

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần dược TH Pharma

Công ty Cổ phần dược TH Pharma

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô 04, Khu Công Nghiệp Tây Bắc Ga, Đông Thọ, tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

