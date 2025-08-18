Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH THANH THANH TÙNG làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH THANH THANH TÙNG làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THANH THANH TÙNG
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
CÔNG TY TNHH THANH THANH TÙNG

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH THANH THANH TÙNG

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: đường Trịnh Huy Quang, phường An Hưng, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tổ chức, quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của phòng kế toán.
Kiểm soát, giám sát việc hạch toán, ghi chép sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo thuế.
Lập và trình bày báo cáo tài chính định kỳ theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Ban Giám đốc.
Tham mưu cho Ban Giám đốc trong công tác quản trị tài chính, kế hoạch vốn, phương án kinh doanh.
Làm việc, giải trình với cơ quan thuế, ngân hàng, kiểm toán khi cần.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.
Có chứng chỉ hành nghề kế toán (CPA) hoặc chứng chỉ kế toán trưởng là lợi thế.
Kinh nghiệm tối thiểu 5 năm ở vị trí kế toán tổng hợp và ít nhất 2 năm ở vị trí kế toán trưởng hoặc tương đương.
Nắm vững chế độ kế toán, luật thuế, luật doanh nghiệp và các quy định liên quan.
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm, giao tiếp và báo cáo tốt.
Trung thực, cẩn trọng, có trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH THANH THANH TÙNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15 – 20 triệu/tháng (thỏa thuận theo năng lực).
Thưởng theo kết quả kinh doanh và chế độ phúc lợi của công ty.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, lâu dài.
Có cơ hội tham gia định hướng chiến lược và phát triển cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THANH THANH TÙNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THANH THANH TÙNG

CÔNG TY TNHH THANH THANH TÙNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phố Quang, Phường An Hưng, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

