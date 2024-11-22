Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu

Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company

Chăm sóc khách hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company

Mức lương
9 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 11, Duy Tân, Tòa nhà CMC, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 14 Triệu

Lên kế hoạch và thực hiện các chương trình CSKH định kỳ cho khách hàng doanh nghiệp: Gửi mail Wellcome, vấn an sau nghiệm thu, vấn an định kỳ, vấn an sau sự cố, vấn an dịp lễ ngày đặc biệt.
Thực hiện các nội dung chăm sóc khách hàng theo quy định chương trình, kế hoạch của Phòng
Triển khai các đợt tặng quà, chương trình khuyến mãi cho khách hàng
Thực hiện và thống kê kết quả khảo sát sự hài lòng khách hàng theo từng Chương trình, chiến dịch hoặc tháng/quý/năm.
Thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng (outbound, survey) về chất lượng dịch vụ,chất lượng hỗ trợ kỹ thuật, chất lượng CSKH theo định kỳ tháng/quý/năm.
Phối hợp cùng các bộ phận liên quan giải quyết triệt để những vướng mắc cho khách hàng và công ty theo quy định.
Hỗ trợ Phòng quản lý thu cước yêu cầu khách hàng thanh toán các công nợ quá hạn (giải quyết các khiếu nại liên quan đến CLDV).
Thực hiện các yêu cầu thay đổi thông tin hợp đồng / các yêu cầu sau bán hàng tại công ty/ qua email/điên thoại
Tổng kết, đánh giá các chương trình định kỳ/ đột xuất để đưa ra phương án vận hành công tác CSKH tối ưu cho các chi nhánh.
Theo dõi và thực hiện gia hạn trả trước, phối hợp với kinh doanh gia hạn các HĐ đến hạn cam kết.
Tuân thủ quy định, quy trình phối hợp giữa các phòng ban liên quan trong công tác tư vấn, hỗ trợ, đảm bảo dịch vụ cung cấp cho khách hàng
Đảm bảo các thông tin đưa tới KH chính xác và kịp thời.
Báo cáo và đề xuất kịp thời tới lãnh đạo với những biến động lớn.

Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng
Ưu tiên có kinh nghiệm trong các vị trí CSKH, admin kinh doanh các doanh nghiệp công nghệ, dịch vụ,... có tập khách hàng doanh nghiệp lớn
Giao tiếp tốt, xử lý tình huống và đàm phán tốt
Trung thực, quyết liệt, sẵn sàng hỗ trợ công việc ngoài giờ
Tin học văn phòng tốt
Có năng khiếu về: văn nghệ, thể thao, ngoại hình sáng là lợi thế.

Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Đãi ngộ (lương, thưởng, review lương):
Mức lương cứng hấp dẫn 9 triệu – 12 triệu + KPI tháng/quý/năm lũy kế + phúc lợi Lễ tết
Ký Hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ, nghỉ 12 ngày phép năm, các ngày Lễ, Tết theo quy định Nhà nước.
Xét thưởng và xét tăng lương 2 lần/ năm.
Cơ chế lương 3 vòng thu nhập, có thưởng KPI tháng và phúc lợi khác.
Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của CMC cũng như các hãng công nghệ lớn như Microsoft, IBM, Google ...
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Aon Care (điều trị nội trú và ngoại trú) dành cho nhân viên
Các ngày nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước và có thưởng theo quy định của công ty
Cơ hội thử thách và phát triển:
Cơ hội được làm việc tại công ty công nghệ viễn thông hàng đầu Việt Nam (Top 4)
Cơ hội làm việc với tập khách hàng viễn thông hàng đầu thế giới
Cơ hội được tiếp cận, đào sâu những công nghệ mới nhất, tiên tiến nhất với tập khách hàng đa ngành và những dự án siêu khủng
Được dẫn dắt, hỗ trợ bởi team lead/chuyên gia ưu tú, đầu ngành trong lĩnh vực
Được ủng hộ, trao quyền cho những ý kiến sáng tạo và đột phá
Văn hoá môi trường làm việc:
Làm việc 5 ngày/tuần (khoảng 44h/tuần), nghỉ thứ 7, Chủ Nhật
Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, công bằng, kỷ luật
Văn phòng xanh, đạt tiêu chuẩn quốc tế
Tham gia gắn kết với tập thể, tổ chức với các hoạt động team building thú vị, các clb chạy và đá bóng, esport,...các party liên hoan của Công ty (sinh nhật, lễ Tết,...)
Chế độ chăm sóc y tế đặc biệt cho CBNV

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 11, Tòa nhà CMC, 11 đường Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội

