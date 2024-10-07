Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ Phần Paris Gâteaux Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 9 Triệu

Mức lương Từ 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô A2, CN7, Cụm Công nghiệp Từ Liêm, Phương Canh, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Từ 9 Triệu

-Thực hiện các công việc hành chính nhân sự

-Tuyển dụng cho các phòng ban, ...

- Chấm công

- Hỗ trợ Trưởng / phó phòng xây dựng bảng KPI

-Thực hiện các công việc khác do chủ quản bộ phận

- Các công việc khác sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn .

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Quản trị nhân lực, kinh tế lao động, quản trị kinh doanh,...

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Nhanh nhẹn thật thà, sức khỏe tốt, cẩn thận

-Thành thạo tin học văn phòng

-Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình

