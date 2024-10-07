Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ Phần Paris Gâteaux Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 9 Triệu

Công ty Cổ Phần Paris Gâteaux Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
Công ty Cổ Phần Paris Gâteaux Việt Nam

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty Cổ Phần Paris Gâteaux Việt Nam

Mức lương
Từ 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô A2, CN7, Cụm Công nghiệp Từ Liêm, Phương Canh, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Từ 9 Triệu

-Thực hiện các công việc hành chính nhân sự
-Tuyển dụng cho các phòng ban, ...
- Chấm công
- Hỗ trợ Trưởng / phó phòng xây dựng bảng KPI
-Thực hiện các công việc khác do chủ quản bộ phận
- Các công việc khác sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn .

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Quản trị nhân lực, kinh tế lao động, quản trị kinh doanh,...
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Nhanh nhẹn thật thà, sức khỏe tốt, cẩn thận
-Thành thạo tin học văn phòng
-Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình

Tại Công ty Cổ Phần Paris Gâteaux Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Paris Gâteaux Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Paris Gâteaux Việt Nam

Công ty Cổ Phần Paris Gâteaux Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô A2, CN7, Cụm Công nghiệp Từ Liêm, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

