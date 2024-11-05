Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Mức lương Đến 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa PeakView, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Đánh giá và đề xuất các giải pháp bảo mật phù hợp cho hệ thống CNTT của công ty.

Xây dựng, triển khai, và duy trì các chính sách, quy trình, và hệ thống an ninh mạng.

Giám sát, phát hiện, phân tích, và xử lý các sự cố an ninh mạng.

Nghiên cứu, cập nhật các lỗ hổng bảo mật và các phương thức tấn công mới nhất.

Đào tạo, hướng dẫn và nâng cao nhận thức về an ninh mạng cho nhân viên trong công ty.

Tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển đội ngũ an ninh mạng.

Báo cáo cho cấp quản lý về tình hình an ninh mạng của công ty.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh mạng.

Kiến thức chuyên sâu về các công nghệ bảo mật như: Firewall, IDS/IPS, SIEM, Endpoint Security, Vulnerability Assessment, Penetration Testing.

Kinh nghiệm làm việc với các hệ điều hành Windows Server, Linux.

Hiểu biết về các tiêu chuẩn bảo mật quốc tế như ISO 27001, PCI DSS.

Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề, và xử lý sự cố tốt.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và độc lập hiệu quả.

Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu chuyên ngành tốt

Lợi thế:

Có các chứng chỉ an ninh mạng quốc tế như CEH, Security+, CISSP.

Kinh nghiệm xây dựng và quản lý đội ngũ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ phúc lợi:

Mức lương lên tới 30 Triệu, review lương ít nhất 2 lần/năm

Thưởng HẤP DẪN: Thưởng hiệu quả kinh doanh theo 2 quý/lần + Thưởng tháng lương thứ 13 + Thưởng Lễ + Thưởng giới thiệu ứng viên

Trợ cấp ăn trưa: 1 Tr/tháng

Thử việc 2 tháng full 100% lương

Trau dồi kinh nghiệm thực chiến với việc hỗ trợ tới 100% chi phí khóa học

2. Cơ hội tham gia:

Được đào tạo và tham gia phát triển đa dạng sản phẩm hướng tới CHẤT LƯỢNG & GHI DẤU ẤN – LÀ 1 TRONG NHỮNG CÔNG TY TOP ĐẦU MOBILE APP TẠI VIỆT NAM với hàng triệu users mỗi ngày

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, đào tạo cùng các chuyên gia lão làng trong ngành

Môi trường trẻ, thiết bị hiện đại cùng văn phòng xịn xò view "triệu đô"

Các chế độ đãi ngộ khác như: Gói khám sức khỏe cao cấp, Teambuilding thường xuyên, Du lịch dài ngày trong và ngoài nước, CLB Thể thao, CLB Tri thức,...

"Grow everday" - Cùng nhau phát triển mỗi ngày

Thời gian làm việc: 08h30 - 18h00 thứ 2 đến thứ 6; nghỉ trưa 1,5h, không OT - cân bằng cuộc sống và công việc

