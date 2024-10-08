Tuyển Chuyên Viên Kế Toán thu nhập 10 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 39 Hải Thượng Lãn Ông, P.10, Q.5, Quận 5

- Quản lý, kiểm tra công nợ phải trả;

- Theo dõi, lên lịch thanh toán cho nhà cung cấp;

- Kiểm tra số dư nợ của tất cả nhà cung cấp vào cuối mỗi tháng;

- Đối chiếu, chốt công nợ với nhà cung cấp;

- Quản lý nợ vay ngân hàng, tiền gửi ngân hàng;

- Kiểm tra đối chiếu số dư nợ và lưu trữ hồ sơ giải ngân;

- Các công việc khác theo yêu cầu và phạm vi công việc.

- Trình độ từ Cao đẳng trở lên

- Kinh nghiệm liên quan từ 3 năm

- Kinh nghiệm làm việc với hệ thống ERP

- Kỹ năng phân tích tốt

- Có khả năng làm báo cáo quản trị

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước

Thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13

Team building, YEP...

