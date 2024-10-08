Tuyển Chuyên Viên Kế Toán thu nhập 10 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NHÀ SẠCH
Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 39 Hải Thượng Lãn Ông, P.10, Q.5, Quận 5
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 11 Triệu
- Quản lý, kiểm tra công nợ phải trả;
- Theo dõi, lên lịch thanh toán cho nhà cung cấp;
- Kiểm tra số dư nợ của tất cả nhà cung cấp vào cuối mỗi tháng;
- Đối chiếu, chốt công nợ với nhà cung cấp;
- Quản lý nợ vay ngân hàng, tiền gửi ngân hàng;
- Kiểm tra đối chiếu số dư nợ và lưu trữ hồ sơ giải ngân;
- Các công việc khác theo yêu cầu và phạm vi công việc.
Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ từ Cao đẳng trở lên
- Kinh nghiệm liên quan từ 3 năm
- Kinh nghiệm làm việc với hệ thống ERP
- Kỹ năng phân tích tốt
- Có khả năng làm báo cáo quản trị
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NHÀ SẠCH Thì Được Hưởng Những Gì
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước Thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13 Team building, YEP...
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước
Thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13
Team building, YEP...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NHÀ SẠCH
