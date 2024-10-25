Tuyển Chuyên Viên Kế Toán thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Kon Tum

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Kon Tum: 26 đường Nguyễn Du, Măng Đen, Kon Plông, Kon Tum, Kon Plông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Báo cáo quỹ tiền mặt, ngân hàng

- Kiểm tra, rà soát , xem xét tính chính xác của chứng từ; nhập liệu, quản lý số liệu một cách cẩn thận, rõ ràng và bảo mật

- Tập hợp đề nghị thanh toán các bộ phận, kiểm tra chứng từ để duyệt chi, theo dõi công nợ và thanh toán cho nhà cung cấp đúng hạn

- Theo dõi, quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ, hàng hóa vật tư; thực hiện nhập liệu trên phầm mềm

- Xây dựng báo cáo thu chi định kỳ của khách sạn

- Lưu trữ, sắp xếp chứng từ kế toán một cách khoa học và cẩn thận

- Các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán

- Trung thực, thật thà, cẩn thận, nhiệt tình

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm Smile

- Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương ở các khách sạn, khu du lịch, ...

Tại Công ty cP Golden Sun Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ nhà ở cho nhân viên ngoại tỉnh;

- Chế độ phúc lợi đầy đủ: hỗ trợ 1 bữa ăn trong ca làm việc; thưởng phí dịch vụ; thưởng doanh thu; BHXH; công đoàn; ...;

- Cơ hội thăng tiến rộng mở;

- Môi trường làm việc hướng tới sự chuyên nghiệp, cao cấp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cP Golden Sun

