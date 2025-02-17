Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 30 Triệu

Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company

Chuyên viên khách hàng cá nhân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Thoả thuận Thưởng kinh doanh không chặn trần Lương cứng phụ thuộc vào doanh số, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

1. Lập kế hoạch
Lập và triển khai kế hoạch cá nhân trong việc kinh doanh, bán các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng tới các khách hàng cá nhân căn cứ chỉ tiêu kinh doanh được phân giao.
2. Thiết lập, phát triển mạng lưới quan hệ KHCN
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới nhằm bán các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng.
Nắm bắt nhu cầu Khách hàng và đặc điểm của sản phẩm, tư vấn các gói giải pháp tài chính phù hợp, bao gồm: tín dụng, huy động vốn, kiều hối, thẻ, bảo hiểm và các dịch vụ khác nhằm tăng giá trị cho Khách hàng và Ngân hàng.
Truyền thông chăm sóc, cập nhật chính sách, quy định, sản phẩm, dịch vụ mới của Ngân hàng cho khách hàng.
Trực tiếp thực hiện tiếp thị sản phẩm dịch vụ đến các khách hàng hiện tại hoặc tiềm năng.
Đề xuẩt sáng kiến trong việc tìm kiếm, duy trì và phát triển khách hàng.
3. Tổ chức thực hiện công tác kinh doanh đối với KHCN
Hướng dẫn các thủ tục cho Khách hàng, thu thập hồ sơ, tài liệu thông tin Khách hàng làm cơ sở cho việc đề xuất các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng.
Huy động tiền gửi kỳ hạn và không kỳ hạn từ các khách hàng cá nhân. Đảm bảo các doanh số sử dụng dịch vụ, sản phẩm của các đối tượng trên.
Tăng trưởng dư nợ bảo đảm đầu ra an toàn cho Ngân hàng. Đảm bảo cho vay theo đúng các chính sách của Ngân hàng Nhà nước và LPBank, tuân thủ các quy định cho vay của Ngân hàng và của Pháp luật.
Thực hiện bán hàng theo các chương trình, chiến dịch và định hướng kinh doanh của khối KHCN/Chi nhánh từng thời kỳ.
Triển khai các chương trình thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ KHCN và sự hài lòng của khách hàng.
Quản lý danh mục khách hàng được phân giao và thực hiện khai thác sâu, bán chéo các sản phẩm dịch vụ cho khách hàng.
Thực hiện chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán theo các chương trình của khối KHCN/Chi nhánh từng thời kỳ.
Thực hiện công tác tiếp thị sản phẩm, tiếp xúc, thu thập ý kiến đóng góp của KHCN trên địa bàn Chi nhánh để đề xuất cho Giám đốc Chi nhánh các biện pháp tăng cường năng lực cạnh tranh và phát triển thị phần sản phẩm, dịch vụ KHCN.
Đảm bảo chất lượng dịch vụ Khách hàng phù hợp với quy định của Ngân hàng.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học (chính quy) trở lên khối ngành kinh tế (Ưu tiên Chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Ngoại thương, Kinh tế, Kiểm toán, Kế toán…).
Tiếng Anh: Sơ cấp bậc 2; Tin học: Word, Excel cơ bản
Kiến thức: Có kiến thức chung về kinh tế - xã hội, kiến thức về Sản phẩm - Dịch vụ của Ngân hàng (huy động, bảo hiểm, kiểu hối, tín dụng….); Nắm được văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động cấp tín dụng/thẩm định, hiểu biết về quy trình cấp tín dụng cá nhân, thủ tục về tài sản đảm bảo, xử lý tài sản đảm bảo.
Kỹ năng: Kỹ năng thẩm định khách hàng; Kỹ năng định giá; Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục; Kỹ năng bán hàng; Kỹ năng làm việc nhóm.

Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 30 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company

Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: LPB Tower, Số 210 đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

