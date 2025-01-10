Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Techcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2,500 USD

Mục tiêu:

- Người đảm nhận vị trí xây dựng, phát triển và quản lý với KH. Chịu trách nhiệm tư vấn và bán hàng, chăm sóc/theo dõi sau bán hàng, quản trị rủi ro, theo dõi thu hồi nợ,... cho các KH được phân công từng thời kì nhằm (SME/MSME) đạt được mục tiêu kế hoạch được giao.

Mô tả công việc:

1.Am hiểu Khách hàng

- Thu thập/ tìm hiểu những nhận định, nguồn khách hàng tiềm năng (leads) nhằm hiểu rõ đặc điểm, nhu cầu, thị trường, sản phẩm ngân hàng cạnh tranh… của phân khúc khách hàng MSME, SME /nhóm KH trọng tâm được giao.

- Thu thập, phân tích thông tin về khách hàng hiện hữu, tình hình hoạt động/phương thức/phương án kinh doanh, báo cáo tài chính,... nhằm am hiểu khách hàng, nhu cầu và có khả năng tư vấn phương án kinh doanh cho khách hàng.

2. Sản phẩm và Giá:

- Am hiểu các sản phẩm, giải pháp và chính sách giá cho Khách hàng được giao (SME/MSME)

- Xác định chính sách giá, các sản phẩm phù hợp để tư vấn cho KH được giao (SME/MSME)

- Đề xuất, tham gia xây dựng sản phẩm, giải pháp, chính sách giá cho KH với các bộ phận Hội sở.