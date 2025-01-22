Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng Bản Việt - Bvbank làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Tại Ngân Hàng Bản Việt - Bvbank
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: Đà Nẵng, Vietnam
Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch kinh doanh của Phòng KHDN :
• Quản lý hoạt động kinh doanh, giao dịch, duy trì và mở rộng quan hệ với KHDN
• Tổ chức tiếp thị các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng
• Thực hiện phân tích, thẩm định, đề xuất cấp tín dụng, cơ cấu lại các hồ sơ cấp tín dụng
• Tổ chức đào tạo nghiệp vụ, hướng dẫn, hỗ trợ nhân viên
• Giám sát hoạt động của Phòng và các công tác báo cáo khác theo yêu cầu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng cấp, chứng chỉ
• Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Ngoại thương
Kinh nghiệm
• Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng, phát triển sản phẩm khách hàng doanh nghiệp, trong đó có 01 năm ở vị trí quản lý tương đương
Kiến thức, kỹ năng cần có
• Lãnh đạo, lập kế hoạch
Tại Ngân Hàng Bản Việt - Bvbank Thì Được Hưởng Những Gì
