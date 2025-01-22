Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng Bản Việt - Bvbank làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Đà Nẵng, Vietnam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch kinh doanh của Phòng KHDN :

• Quản lý hoạt động kinh doanh, giao dịch, duy trì và mở rộng quan hệ với KHDN

• Tổ chức tiếp thị các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng

• Thực hiện phân tích, thẩm định, đề xuất cấp tín dụng, cơ cấu lại các hồ sơ cấp tín dụng

• Tổ chức đào tạo nghiệp vụ, hướng dẫn, hỗ trợ nhân viên

• Giám sát hoạt động của Phòng và các công tác báo cáo khác theo yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp, chứng chỉ

• Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Ngoại thương

Kinh nghiệm

• Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng, phát triển sản phẩm khách hàng doanh nghiệp, trong đó có 01 năm ở vị trí quản lý tương đương

Kiến thức, kỹ năng cần có

• Lãnh đạo, lập kế hoạch

