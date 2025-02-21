Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP Á Châu (ACB) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Phát triển, chăm sóc khách hàng doanh nghiệp (Phân khúc khách hàng SME)

• Chủ động lập kế hoạch, triển khai tìm kiếm và tiếp cận các nguồn khách hàng mới có chất lượng nhằm khai thác nhu cầu, tư vấn và thuyết phục khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ tại ACB (Bao gồm cho vay thế chấp, tín chấp, huy động tiền gửi tiết kiệm, các gói phí …).

• Tiếp nhận, xử lý và phản hồi những thắc mắc của khách hàng hiện hữu nhằm duy trì sự gắn kết và đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng.

• Thẩm định và đề xuất cấp tín dụng trong phạm vi được phân công.

• Thực hiện các hoạt động kiểm tra, rà soát và tái đánh giá khách hàng.

• Bán chéo các sản phẩm dịch vụ theo quy định tại ACB.