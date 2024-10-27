Tuyển Chuyên Viên Khách Hàng thu nhập 10 - 30 triệu Toàn thời gian tại Khánh Hòa

Tuyển Chuyên Viên Khách Hàng thu nhập 10 - 30 triệu Toàn thời gian tại Khánh Hòa

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tư vấn các sản phẩm và dịch vụ tài chính, ngân hàng cho khách hàng ưu tiên Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng ưu tiên hiện có Tìm kiếm và phát triển cơ hội kinh doanh mới từ khách hàng tiềm năng Phân tích nhu cầu tài chính của khách hàng và đề xuất giải pháp phù hợp Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng VIP theo chính sách của ngân hàng Đạt các chỉ tiêu về số lượng khách hàng, doanh số bán hàng và chất lượng dịch vụ Hỗ trợ giải quyết các vấn đề, thắc mắc của khách hàng ưu tiên Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình khách hàng và kết quả kinh doanh
Tư vấn các sản phẩm và dịch vụ tài chính, ngân hàng cho khách hàng ưu tiên
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng ưu tiên hiện có
Tìm kiếm và phát triển cơ hội kinh doanh mới từ khách hàng tiềm năng
Phân tích nhu cầu tài chính của khách hàng và đề xuất giải pháp phù hợp
Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng VIP theo chính sách của ngân hàng
Đạt các chỉ tiêu về số lượng khách hàng, doanh số bán hàng và chất lượng dịch vụ
Hỗ trợ giải quyết các vấn đề, thắc mắc của khách hàng ưu tiên
Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình khách hàng và kết quả kinh doanh

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế hoặc các ngành liên quan Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt Khả năng tìm kiếm và tiếp cận khách hàng hiệu quả Kỹ năng tư vấn và bán hàng chuyên nghiệp Khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng Có kiến thức về các sản phẩm và dịch vụ tài chính, ngân hàng Thái độ làm việc tích cực, chủ động và có tinh thần học hỏi Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế hoặc các ngành liên quan
Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt
Khả năng tìm kiếm và tiếp cận khách hàng hiệu quả
Kỹ năng tư vấn và bán hàng chuyên nghiệp
Khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng
Có kiến thức về các sản phẩm và dịch vụ tài chính, ngân hàng
Thái độ làm việc tích cực, chủ động và có tinh thần học hỏi
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng

Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm Được hưởng các chế độ theo quy định của Luật lao động Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp tại các chi nhánh lớn Được hỗ trợ công cụ làm việc hiện đại
Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm
Được hưởng các chế độ theo quy định của Luật lao động
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng
Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp tại các chi nhánh lớn
Được hỗ trợ công cụ làm việc hiện đại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: BRG Tower, 198 Trần Quang Khải, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-khach-hang-thu-nhap-10-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-khanh-hoa-job234157
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 30/10/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 02/10/2025
Bình Dương Hồ Chí Minh Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KẾ TOÁN THUẾ CAT
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KẾ TOÁN THUẾ CAT làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 5 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KẾ TOÁN THUẾ CAT
Hạn nộp: 30/10/2025
Khánh Hòa Còn 42 ngày để ứng tuyển 5 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Software Pro Company
Tuyển Backend Developer FPT Software Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
FPT Software Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Khánh Hòa Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALHOMES
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALHOMES làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALHOMES
Hạn nộp: 30/11/2025
Long An Hà Nội Khánh Hòa Còn 73 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 243 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 232 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITRUK
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VITRUK làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH VITRUK
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Còn 12 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG
Hạn nộp: 23/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 12 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Thanh Hóa Bắc Giang Ninh Bình Bắc Ninh Còn 104 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 6 - 7 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM
6 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT GIẤY KHẢI HOÀN làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT GIẤY KHẢI HOÀN
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh CÔNG TY TNHH HOÀNG THẢO MỘC
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty TNHH Hải Vương làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 18 - 20 Triệu Công ty TNHH Hải Vương
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH BVTV TDC làm việc tại Sóc Trăng thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH BVTV TDC
10 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH G & G làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Từ 10 Triệu CÔNG TY TNHH G & G
Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Thông Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Thông Minh
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH KỸ SƯ CÔNG NGHỆ CAO VN làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KỸ SƯ CÔNG NGHỆ CAO VN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển IT phần mềm FPT Software làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 300 - 2 USD FPT Software
300 - 2 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH TOURPIK VINA làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 15 - 22 Triệu CÔNG TY TNHH TOURPIK VINA
15 - 22 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân Viên Giao Hàng Siêu Thị thu nhập Trên 6 triệu Toàn thời gian tại Khánh Hòa CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN CÁT
Trên 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển .NET Developer thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Khánh Hòa FPT Software
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chỉ Huy Trưởng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư - Thương mại và Xây dựng Vân Khánh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân Viên Bán Hàng Siêu Thị thu nhập 7 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Luật sư CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NAM SƠN- CHI NHÁNH KHÁNH HÒA làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NAM SƠN- CHI NHÁNH KHÁNH HÒA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Automation Test thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Khánh Hòa FPT Software
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân Viên Kiểm Thử thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Cần Thơ CÔNG TY TNHH KỸ SƯ CÔNG NGHỆ CAO VN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập Tới 12 triệu Toàn thời gian tại Đà Nẵng HOÀNG VĂN HƯỚNG
Tới 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 7 - 15 triệu Toàn thời gian tại Khánh Hòa Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CTY TNHH TM GIA THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu CTY TNHH TM GIA THÀNH
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Cộng Tác Viên thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Khánh Hòa CÔNG TY TNHH YAKULT VN
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình Dược Viên Kênh ETC thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Khánh Hòa CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư Vấn Viên thu nhập 15 - 30 triệu Toàn thời gian tại Khánh Hòa Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Gia Lai Tập đoàn Tân Á Đại Thành
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển .NET Developer thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Khánh Hòa FPT Software
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Senior Java Developer thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Khánh Hòa FPT Software
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm