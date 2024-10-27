Tuyển Chuyên Viên Khách Hàng thu nhập 10 - 30 triệu Toàn thời gian tại Khánh Hòa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
- Khánh Hòa: TP Nha Trang
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Tư vấn các sản phẩm và dịch vụ tài chính, ngân hàng cho khách hàng ưu tiên
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng ưu tiên hiện có
Tìm kiếm và phát triển cơ hội kinh doanh mới từ khách hàng tiềm năng
Phân tích nhu cầu tài chính của khách hàng và đề xuất giải pháp phù hợp
Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng VIP theo chính sách của ngân hàng
Đạt các chỉ tiêu về số lượng khách hàng, doanh số bán hàng và chất lượng dịch vụ
Hỗ trợ giải quyết các vấn đề, thắc mắc của khách hàng ưu tiên
Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình khách hàng và kết quả kinh doanh
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế hoặc các ngành liên quan
Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt
Khả năng tìm kiếm và tiếp cận khách hàng hiệu quả
Kỹ năng tư vấn và bán hàng chuyên nghiệp
Khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng
Có kiến thức về các sản phẩm và dịch vụ tài chính, ngân hàng
Thái độ làm việc tích cực, chủ động và có tinh thần học hỏi
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng
Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm
Được hưởng các chế độ theo quy định của Luật lao động
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng
Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp tại các chi nhánh lớn
Được hỗ trợ công cụ làm việc hiện đại
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
