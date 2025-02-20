Tuyển Trợ lý Công ty TNHH AMBER ASSET MANAGEMENT làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

1. THÔNG TIN CHUNG

- Vị trí tuyển dụng: Tổng quản lý (GM)

- Chịu trách nhiệm báo cáo, nhận chỉ đạo: Chủ đầu tư/Chủ sở hữu khách sạn

- Quản lý trực tiếp: Các Trưởng bộ phận của khách sạn bao gồm: lễ tân, Buồng phòng, F&B, kế toán, kinh doanh, kỹ thuật, …

2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

2.1. Quản lý vận hành khách sạn

- Chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động kinh doanh, vận hành của khách sạn theo tiêu chuẩn 3* trở lên.

- Giám sát và tối ưu hóa hoạt động của các bộ phận (lễ tân, buồng phòng, F&B, kế toán, nhân sự, kỹ thuật,…) để đảm bảo vận hành khách sạn trơn tru, hiệu quả.

- Xây dựng và triển khai các Quy trình, chính sách vận hành, tiêu chuẩn dịch vụ, đảm bảo chất lượng theo chuẩn quốc tế.

- Kiểm soát chất lượng dịch vụ, xử lý sự cố, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

2.2. Quản lý tài chính và kinh doanh

- Kiểm soát chi phí, tối ưu hóa lợi nhuận, đảm bảo doanh thu đạt mục tiêu đề ra.

- Xây dựng chiến lược kinh doanh, ngân sách hàng tháng, quý, năm, chiến lược giá phòng và kiểm soát tài chính.