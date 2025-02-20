Tuyển Trợ lý Công ty TNHH AMBER ASSET MANAGEMENT làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Công ty TNHH AMBER ASSET MANAGEMENT
- Khánh Hòa: Khách sạn tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
1. THÔNG TIN CHUNG
- Vị trí tuyển dụng: Tổng quản lý (GM)
- Chịu trách nhiệm báo cáo, nhận chỉ đạo: Chủ đầu tư/Chủ sở hữu khách sạn
- Quản lý trực tiếp: Các Trưởng bộ phận của khách sạn bao gồm: lễ tân, Buồng phòng, F&B, kế toán, kinh doanh, kỹ thuật, …
2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
2.1. Quản lý vận hành khách sạn
- Chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động kinh doanh, vận hành của khách sạn theo tiêu chuẩn 3* trở lên.
- Giám sát và tối ưu hóa hoạt động của các bộ phận (lễ tân, buồng phòng, F&B, kế toán, nhân sự, kỹ thuật,…) để đảm bảo vận hành khách sạn trơn tru, hiệu quả.
- Xây dựng và triển khai các Quy trình, chính sách vận hành, tiêu chuẩn dịch vụ, đảm bảo chất lượng theo chuẩn quốc tế.
- Kiểm soát chất lượng dịch vụ, xử lý sự cố, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
2.2. Quản lý tài chính và kinh doanh
- Kiểm soát chi phí, tối ưu hóa lợi nhuận, đảm bảo doanh thu đạt mục tiêu đề ra.
- Xây dựng chiến lược kinh doanh, ngân sách hàng tháng, quý, năm, chiến lược giá phòng và kiểm soát tài chính.
