Tuyển Trợ lý Công ty TNHH AMBER ASSET MANAGEMENT làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH AMBER ASSET MANAGEMENT
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/02/2025
Công ty TNHH AMBER ASSET MANAGEMENT

Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Công ty TNHH AMBER ASSET MANAGEMENT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: Khách sạn tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

1. THÔNG TIN CHUNG
- Vị trí tuyển dụng: Tổng quản lý (GM)
- Chịu trách nhiệm báo cáo, nhận chỉ đạo: Chủ đầu tư/Chủ sở hữu khách sạn
- Quản lý trực tiếp: Các Trưởng bộ phận của khách sạn bao gồm: lễ tân, Buồng phòng, F&B, kế toán, kinh doanh, kỹ thuật, …
2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
2.1. Quản lý vận hành khách sạn
- Chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động kinh doanh, vận hành của khách sạn theo tiêu chuẩn 3* trở lên.
- Giám sát và tối ưu hóa hoạt động của các bộ phận (lễ tân, buồng phòng, F&B, kế toán, nhân sự, kỹ thuật,…) để đảm bảo vận hành khách sạn trơn tru, hiệu quả.
- Xây dựng và triển khai các Quy trình, chính sách vận hành, tiêu chuẩn dịch vụ, đảm bảo chất lượng theo chuẩn quốc tế.
- Kiểm soát chất lượng dịch vụ, xử lý sự cố, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
2.2. Quản lý tài chính và kinh doanh
- Kiểm soát chi phí, tối ưu hóa lợi nhuận, đảm bảo doanh thu đạt mục tiêu đề ra.
- Xây dựng chiến lược kinh doanh, ngân sách hàng tháng, quý, năm, chiến lược giá phòng và kiểm soát tài chính.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH AMBER ASSET MANAGEMENT Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AMBER ASSET MANAGEMENT

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH AMBER ASSET MANAGEMENT

Công ty TNHH AMBER ASSET MANAGEMENT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10, số 152 Phó Đức Chính, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

