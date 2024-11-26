Tuyển Quản lý chất lượng Công Ty TNHH Xây Dựng Tân Nhật Nguyệt làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng

- Soạn thảo hồ sơ mẫu các công việc chính dự án (Mẫu Hồ sơ chất lượng cho từng việc).

- Nghiệm thu và hoàn chỉnh hồ sơ chất lượng, pháp lý các cấu kiện gia công bên ngoài dự án.

- Lập và kiểm soát hồ sơ chất lượng, pháp lý dự án.

Yêu Cầu Công Việc

- Đại học: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xây dựng.

- Có kinh nghiệm làm QA/QC xây dựng ít nhất 1-2 năm.

- Thành thạo phần mềm Autocad và các phần mềm hỗ trợ khác.

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Tân Nhật Nguyệt Thì Được Hưởng Những Gì

- Công ty bao ăn ở.

- Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định nhà nước.

- Tham gia các hoạt động kết nối hằng năm do công ty tổ chức.

- Chế độ phúc lợi đặc biệt theo các dịp lễ tết, hiếu hỷ theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Tân Nhật Nguyệt

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.