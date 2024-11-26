Tuyển Quản lý chất lượng Công Ty TNHH Xây Dựng Tân Nhật Nguyệt làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 13 - 18 Triệu

Công Ty TNHH Xây Dựng Tân Nhật Nguyệt
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Công Ty TNHH Xây Dựng Tân Nhật Nguyệt

Quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý chất lượng Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Tân Nhật Nguyệt

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh:

- Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

- Soạn thảo hồ sơ mẫu các công việc chính dự án (Mẫu Hồ sơ chất lượng cho từng việc).
- Nghiệm thu và hoàn chỉnh hồ sơ chất lượng, pháp lý các cấu kiện gia công bên ngoài dự án.
- Lập và kiểm soát hồ sơ chất lượng, pháp lý dự án.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đại học: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xây dựng.
- Có kinh nghiệm làm QA/QC xây dựng ít nhất 1-2 năm.
- Thành thạo phần mềm Autocad và các phần mềm hỗ trợ khác.

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Tân Nhật Nguyệt Thì Được Hưởng Những Gì

- Công ty bao ăn ở.
- Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định nhà nước.
- Tham gia các hoạt động kết nối hằng năm do công ty tổ chức.
- Chế độ phúc lợi đặc biệt theo các dịp lễ tết, hiếu hỷ theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Tân Nhật Nguyệt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Xây Dựng Tân Nhật Nguyệt

Công Ty TNHH Xây Dựng Tân Nhật Nguyệt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Căn hộ văn phòng số 09 tầng 07 tháp R1, Cao ốc The Everrich, 968 Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

