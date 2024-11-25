Tuyển Quản lý chất lượng Công Ty TNHH Chế Tạo Máy Hong Yuan Hải Phòng Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Chế Tạo Máy Hong Yuan Hải Phòng Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Công Ty TNHH Chế Tạo Máy Hong Yuan Hải Phòng Việt Nam

Quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý chất lượng Tại Công Ty TNHH Chế Tạo Máy Hong Yuan Hải Phòng Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

- Lô 2.6, Lô2.12 Khu công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm kiểm soát tất cả các hoạt động QA, phải tuân theo quy trình chuẩn và hợp tác sản xuất.
- Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch chất lượng, đảm bảo tiến độ như kế hoạch chất lượng.
- Nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất.
- Phát triển giải pháp nâng cao Chất lượng trên sản phẩm.
- Quản lý/Đào tạo nhân viên nhà máy cấp dưới về tiêu chuẩn và quy trình chất lượng.
- Chịu trách nhiệm chính trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của khách hàng và duy trì các quy trình kiểm soát chất lượng hiệu quả và hiệu quả trong toàn bộ nhà máy.
- Phân tích khiếu nại của khách hàng về chất lượng để xác định nguyên nhân và thực hiện hành động khắc phục và phòng ngừa.
- Sắp xếp và tiến hành kiểm tra nội bộ từ nguyên liệu đến thành phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên
- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương
-Có kinh nghiệm quản lý và chuyên môn tại các khu CN, khu nhà máy chế xuất, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sắt thép
- Tiếng Anh chuyên ngành
-ƯU TIÊN BIẾT TIẾNG TRUNG

Tại Công Ty TNHH Chế Tạo Máy Hong Yuan Hải Phòng Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Khám sức khoẻ định kỳ hàng năm
Quà Tết Dương lịch , quốc tế lao động, quốc khánh, trung thu
Hỗ trợ nhà trọ đối với ứng viên ngoại tỉnh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Chế Tạo Máy Hong Yuan Hải Phòng Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Chế Tạo Máy Hong Yuan Hải Phòng Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: KCN Đồ Sơn Hải Phòng - Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn và Phường Tân Thành Quận Dương Kinh TP Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

