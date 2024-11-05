Tuyển Quản lý chất lượng Công ty cổ phần Dịch vụ & Kỹ thuật Cơ điện lạnh R.E.E làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý chất lượng Tại Công ty cổ phần Dịch vụ & Kỹ thuật Cơ điện lạnh R.E.E
- Hà Nội:
- Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận
Giám sát và quản lý chất lượng thi công công trình.
Kiểm tra chất lượng, nghiệm thu vật tư đầu vào.
Soạn thảo, đệ trình hồ sơ chất lượng, hồ sơ vật tư đầu vào.
Phối hợp với các đơn vị thi công, đơn vị tư vấn, chủ đầu tư trong quá trình kiểm tra, nghiệm thu lắp đặt.
Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Kỹ thuật Điện/ Kỹ thuật Nhiệt
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm liên quan
Làm việc tại công trìnhở TP. Hà Nội
Ngành nghề: Điện / Điện tử / Điện lạnh, Xây dựng
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội
Tại Công ty cổ phần Dịch vụ & Kỹ thuật Cơ điện lạnh R.E.E Thì Được Hưởng Những Gì
