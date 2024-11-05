Tuyển Quản lý chất lượng Công ty cổ phần Dịch vụ & Kỹ thuật Cơ điện lạnh R.E.E làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần Dịch vụ & Kỹ thuật Cơ điện lạnh R.E.E
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
Quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý chất lượng Tại Công ty cổ phần Dịch vụ & Kỹ thuật Cơ điện lạnh R.E.E

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

Giám sát và quản lý chất lượng thi công công trình.
Kiểm tra chất lượng, nghiệm thu vật tư đầu vào.
Soạn thảo, đệ trình hồ sơ chất lượng, hồ sơ vật tư đầu vào.
Phối hợp với các đơn vị thi công, đơn vị tư vấn, chủ đầu tư trong quá trình kiểm tra, nghiệm thu lắp đặt.
Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Kỹ thuật Điện/ Kỹ thuật Nhiệt
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm liên quan
Làm việc tại công trìnhở TP. Hà Nội
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Kỹ thuật Điện/ Kỹ thuật Nhiệt
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm liên quan
Làm việc tại công trìnhở TP. Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Dịch vụ & Kỹ thuật Cơ điện lạnh R.E.E

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 364 Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

