Tuyển Quản lý chất lượng Công ty cổ phần Dịch vụ & Kỹ thuật Cơ điện lạnh R.E.E làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Giám sát và quản lý chất lượng thi công công trình.

Kiểm tra chất lượng, nghiệm thu vật tư đầu vào.

Soạn thảo, đệ trình hồ sơ chất lượng, hồ sơ vật tư đầu vào.

Phối hợp với các đơn vị thi công, đơn vị tư vấn, chủ đầu tư trong quá trình kiểm tra, nghiệm thu lắp đặt.

Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Kỹ thuật Điện/ Kỹ thuật Nhiệt

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm liên quan

Làm việc tại công trìnhở TP. Hà Nội

Ngành nghề: Điện / Điện tử / Điện lạnh, Xây dựng

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hà Nội