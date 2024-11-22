Tuyển Quản lý chất lượng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Phước Lộc Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý chất lượng Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Phước Lộc Thành
- Hồ Chí Minh:
- Công ty cổ phần xây dựng Phước Thành, Khu Dân Cư Him Lam, 21 Đường Số 24, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng Với Mức Lương 15 - 17 Triệu
- Chuẩn bị hồ sơ pháp lý trước khi triển khai dự án bao gồm: bản vẽ thi công, nhật ký công trình, biện pháp thi công, tiến độ thi công, quy trình quản lý chất lượng, thí nghiệm và kiểm tra, biểu mẫu, thí nghiệm mẫu, an toàn lao động,…
- Kiểm tra chất lượng công trình, quản lý hồ sơ bản vẽ, hồ sơ quản lý chất lượng công trình, công tác thí nghiệm, kiểm định, nghiệm thu các hạng mục công trình, các hồ sơ từ công trình gửi về văn phòng kiểm tra.
- Lên kế hoạch và thực hiện trình duyệt tài liệu QA/QC.
- Triển khai, thực hiện hồ sơ chất lượng (checklist, biên bản nghiệm thu,…) theo đúng kế hoạch thi công.
- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên – Chuyên ngành Kỹ thuật, Kinh tế xây dựng.
- Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng MS Word, Excel,.
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 01 năm đã làm công việc về quản lý chất lượng công trình.
Ngành nghề: Xây dựng
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Phước Lộc Thành Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Phước Lộc Thành
