Tuyển Quản lý chất lượng Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Và Đầu Tư Xây Dựng Số 9 làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý chất lượng Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Và Đầu Tư Xây Dựng Số 9
- Hà Nội:
- Tầng 5, Tòa nhà Tasco, Lô HH2
- 2, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội|, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng Với Mức Lương 16 - 22 Triệu
- Lập tiến độ thi công, Biện pháp thi công
- Lập kế hoạch và quản lý quá trình thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng của công trình
- Sắp xếp công việc trên công trường
- Đánh giá và báo cáo với cấp trên tiến độ thi công
- Chị trách nhiệm về an toàn lao động, PCC trên công trường theo qui định của nhà nước và công ty
- Lập Hồ sơ nghiệm thu, hoàn công, thanh toán, quyết toán với CĐT và với các thầu phụ
* Dự án tuyển dụng: Dự án Cấp thoát nước Thành phố Hạ Long
* CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ:
- Thu nhập thoả thuận theo năng lực: 16.000.000đ - 22.000.000 đồng
- Phụ cấp ăn trưa 50.000đ/ngày công
- Làm 26 ngày công/tháng, chủ nhật tính tăng ca (nếu có), nhà ở công ty bố trí
- 3 tháng được về thăm gia đình 1 lần, chi phí đi lại công ty thanh toán
- Được Tham gia vào các dự án xây dựng ngành nước, cấp thoát nước, xử lý nước thải có quy mô vừa và lớn, đúng chuyên môn.
- Được công ty mua gói bảo hiểm sức khoẻ cao cấp, khám sức khoẻ định kỳ hàng năm, du lịch - nghỉ mát hàng năm
- Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN....phép năm theo qui định
- Thưởng ngày Lễ, Tết, lương tháng 13, theo chính sách công ty
- Trang bị các thiết bị cần thiết phục vụ công việc
- Môi trường làm việc ổn định, anh em đồng nghiệp hoà đồng, cơ hội phát triển cao
- Và các chế độ khác theo chính sách công ty
Với Mức Lương 16 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm hiện trường
- Sử dụng tốt các phần mềm chuyên ngành xây dựng
- Có kỹ năng đọc hiểu bản vẽ thi công
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt
- Có thể đi công trường theo điều động
- Sức khỏe đảm bảo công việc
Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Và Đầu Tư Xây Dựng Số 9 Thì Được Hưởng Những Gì
Công ty mua gói BHSK cao cấp
Các chế độ khác theo chính sách công ty
12 ngày phép 1 năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Và Đầu Tư Xây Dựng Số 9
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
