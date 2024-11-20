Tuyển Quản lý chất lượng Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Và Đầu Tư Xây Dựng Số 9 làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu

Mức lương 16 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

- Lập tiến độ thi công, Biện pháp thi công

- Lập kế hoạch và quản lý quá trình thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng của công trình

- Sắp xếp công việc trên công trường

- Đánh giá và báo cáo với cấp trên tiến độ thi công

- Chị trách nhiệm về an toàn lao động, PCC trên công trường theo qui định của nhà nước và công ty

- Lập Hồ sơ nghiệm thu, hoàn công, thanh toán, quyết toán với CĐT và với các thầu phụ

* Dự án tuyển dụng: Dự án Cấp thoát nước Thành phố Hạ Long

* CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ:

- Thu nhập thoả thuận theo năng lực: 16.000.000đ - 22.000.000 đồng

- Phụ cấp ăn trưa 50.000đ/ngày công

- Làm 26 ngày công/tháng, chủ nhật tính tăng ca (nếu có), nhà ở công ty bố trí

- 3 tháng được về thăm gia đình 1 lần, chi phí đi lại công ty thanh toán

- Được Tham gia vào các dự án xây dựng ngành nước, cấp thoát nước, xử lý nước thải có quy mô vừa và lớn, đúng chuyên môn.

- Được công ty mua gói bảo hiểm sức khoẻ cao cấp, khám sức khoẻ định kỳ hàng năm, du lịch - nghỉ mát hàng năm

- Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN....phép năm theo qui định

- Thưởng ngày Lễ, Tết, lương tháng 13, theo chính sách công ty

- Trang bị các thiết bị cần thiết phục vụ công việc

- Môi trường làm việc ổn định, anh em đồng nghiệp hoà đồng, cơ hội phát triển cao

- Và các chế độ khác theo chính sách công ty

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chính qui chuyên ngành cấp thoát nước, môi trường nước

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm hiện trường

- Sử dụng tốt các phần mềm chuyên ngành xây dựng

- Có kỹ năng đọc hiểu bản vẽ thi công

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt

- Có thể đi công trường theo điều động

- Sức khỏe đảm bảo công việc

Thưởng ngày, lễ Tết, lương tháng 13...

Công ty mua gói BHSK cao cấp

Các chế độ khác theo chính sách công ty

12 ngày phép 1 năm

