Tuyển Software tester Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Tuyển Software tester Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Software tester

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software tester Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 97

- 99 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Software tester Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Đọc hiểu các tài liệu yêu cầu và các tài liệu thiết kế dự án
Tạo testcase, test plan, data test theo tài liệu thiết kế hệ thống và tài liệu đặc tả nghiệp vụ
Tham gia kiểm thử phần mềm và phối hợp với các bộ phận để đảm bảo chất lượng hệ thống
Quản lý, phân tích, theo dõi và báo cáo kết quả test
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của leader

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp ngành CNTT, điện tử viễn thông, an toàn thông tin hoặc các chuyên ngành tương đương
Trình độ học vấn:
Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 - 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tùy theo yêu cầu
Kinh nghiệm:
Kiến thức:
Am hiểu về quy trình phát triển phần mềm và các giai đoạn kiểm thử
Có kinh nghiệm lập test plan, testcase
Có nền tảng về kiểm tra các ứng dụng Web, Mobile App, Windows Application
Có kiến thức cơ bản về các hệ quản trị CSDL: SQL & NonSQL
Có kiến thức cơ bản về an toàn và bảo mật thông tin
Kỹ năng/ Khả năng:
Kỹ năng nghiên cứu, viết tài liệu
Khả năng phân tích, tư duy logic
Khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập
Khả năng giao tiếp
Khả năng quản lý thời gian hiệu quả
Khả năng quản lý cảm xúc
Thái độ:
Thái độ
Tư duy tích cực
Tư duy sáng tạo, đổi mới, luôn tìm tòi các ý tưởng mới, cách làm mới trong vấn đề cũ
Trung thực, trách nhiệm, khiêm tốn, cẩn thận, chi tiết, tỷ mỷ
Làm việc chủ động, chủ động phát hiện vấn đề, chủ động đề xuất giải pháp

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ
Mức lương: cạnh tranh hấp dẫn (sẵn sàng offer cao khi đủ năng lực) + Phụ cấp (Ăn ca: 700.000 VNĐ/tháng; Gửi xe: 120.000 VNĐ/tháng; trợ cấp máy tính cá nhân (nếu có): 300.000 VNĐ/tháng).
Chính sách thưởng: Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật + thưởng dự án + thưởng thâm niên + Lương tháng 13 + các thưởng khác theo quy định Công ty tại thời điểm hiện hành.
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo
Thường xuyên tổ chức các hoạt động mini game, chương trình các ngày Lễ, Tết, sinh nhật, tham gia hoạt động Teambuilding của công ty...
Đào tạo – Phát triển
Cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ tiên tiến, công nghệ mới
Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực.
Có cơ hội làm những việc thách thức, phát huy hết khả năng bản thân.
Tham gia các sản phẩm công nghệ mới theo kế hoạch phát triển của công ty.
Chăm sóc sức khỏe, đời sống
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.
Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp: sinh nhật, cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau...
Có thể tham gia các câu lạc bộ thể thao: đá bóng, tập yoga, thể dục cải thiện sức khoẻ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 97-99 Láng Hạ, Đống Đa, hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-kiem-thu-phan-mem-thu-nhap-12-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job256455
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Market Research Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Product Marketing Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Tuyển Kiểm Thử thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Spectaq
Tuyển Tester thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Spectaq
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Tuyển QC Tester thu nhập Tới 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Tuyển QC Tester thu nhập Tới 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TPS Software
Tuyển QA thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
TPS Software
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Triển Khai Phần Mềm thu nhập 7 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam
Tuyển Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ thu nhập 7 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Tuyển QC Tester thu nhập Tới 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH STEPMEDIA SOFTWARE VIỆT NAM
Tuyển QC thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH STEPMEDIA SOFTWARE VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Tuyển Manual Tester thu nhập Tới 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Viet Nam Concentrix Services
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Viet Nam Concentrix Services làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu
Công ty TNHH Viet Nam Concentrix Services
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AI XTECH
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AI XTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AI XTECH
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Xhome Việt Nam
Tuyển Kiến trúc sư Công ty cổ phần Xhome Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Xhome Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 45 ngày để ứng tuyển 12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Tuyển Kiểm Thử thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Spectaq
Tuyển Tester thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Spectaq
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Tuyển QC Tester thu nhập Tới 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Tuyển QC Tester thu nhập Tới 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TPS Software
Tuyển QA thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
TPS Software
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Triển Khai Phần Mềm thu nhập 7 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam
Tuyển Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ thu nhập 7 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Tuyển QC Tester thu nhập Tới 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH STEPMEDIA SOFTWARE VIỆT NAM
Tuyển QC thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH STEPMEDIA SOFTWARE VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Tuyển Manual Tester thu nhập Tới 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất