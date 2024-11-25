Tuyển Software tester Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 97 - 99 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Software tester Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Đọc hiểu các tài liệu yêu cầu và các tài liệu thiết kế dự án

Tạo testcase, test plan, data test theo tài liệu thiết kế hệ thống và tài liệu đặc tả nghiệp vụ

Tham gia kiểm thử phần mềm và phối hợp với các bộ phận để đảm bảo chất lượng hệ thống

Quản lý, phân tích, theo dõi và báo cáo kết quả test

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của leader

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp ngành CNTT, điện tử viễn thông, an toàn thông tin hoặc các chuyên ngành tương đương

Trình độ học vấn:

Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 - 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tùy theo yêu cầu

Kinh nghiệm:

Kiến thức:

Am hiểu về quy trình phát triển phần mềm và các giai đoạn kiểm thử

Có kinh nghiệm lập test plan, testcase

Có nền tảng về kiểm tra các ứng dụng Web, Mobile App, Windows Application

Có kiến thức cơ bản về các hệ quản trị CSDL: SQL & NonSQL

Có kiến thức cơ bản về an toàn và bảo mật thông tin

Kỹ năng/ Khả năng:

Kỹ năng nghiên cứu, viết tài liệu

Khả năng phân tích, tư duy logic

Khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập

Khả năng giao tiếp

Khả năng quản lý thời gian hiệu quả

Khả năng quản lý cảm xúc

Thái độ:

Thái độ

Tư duy tích cực

Tư duy sáng tạo, đổi mới, luôn tìm tòi các ý tưởng mới, cách làm mới trong vấn đề cũ

Trung thực, trách nhiệm, khiêm tốn, cẩn thận, chi tiết, tỷ mỷ

Làm việc chủ động, chủ động phát hiện vấn đề, chủ động đề xuất giải pháp

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ

Mức lương: cạnh tranh hấp dẫn (sẵn sàng offer cao khi đủ năng lực) + Phụ cấp (Ăn ca: 700.000 VNĐ/tháng; Gửi xe: 120.000 VNĐ/tháng; trợ cấp máy tính cá nhân (nếu có): 300.000 VNĐ/tháng).

Chính sách thưởng: Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật + thưởng dự án + thưởng thâm niên + Lương tháng 13 + các thưởng khác theo quy định Công ty tại thời điểm hiện hành.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo

Thường xuyên tổ chức các hoạt động mini game, chương trình các ngày Lễ, Tết, sinh nhật, tham gia hoạt động Teambuilding của công ty...

Đào tạo – Phát triển

Cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ tiên tiến, công nghệ mới

Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực.

Có cơ hội làm những việc thách thức, phát huy hết khả năng bản thân.

Tham gia các sản phẩm công nghệ mới theo kế hoạch phát triển của công ty.

Chăm sóc sức khỏe, đời sống

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.

Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp: sinh nhật, cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau...

Có thể tham gia các câu lạc bộ thể thao: đá bóng, tập yoga, thể dục cải thiện sức khoẻ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

