Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VĂN MINH GROUP làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VĂN MINH GROUP
- Lâm Đồng: 45A Đinh Tiên Hoàng, Phường 2, Đà Lạt, Thành phố Đà Lạt
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nam/Nữ.
- Độ tuổi: từ 23 trở lên.
- Bằng cấp: Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Báo chí.
- Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm.
- Có hiểu biết về các kênh truyền thông online, offline, PR.
- Cẩn thận, trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.
- Mong muốn gắn bó và làm việc lâu dài tại công ty.
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VĂN MINH GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng thỏa thuận theo năng lực.
- Được nghỉ lễ, tết theo quy định.
- Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.
- Cơ hội làm việc trong môi trường hiệu quả cao và phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VĂN MINH GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI