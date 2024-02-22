Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VĂN MINH GROUP làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Dụng Chuyên Viên Marketing Làm Việc Tại Đà Lạt

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch quảng cáo trên các kênh Digital (Tiktok, Youtube, Facebook).

- Sáng tạo ý tưởng cho các chiến dịch truyền thông, quảng cáo, sự kiện (lễ mở bán, ra mắt/giới thiệu,…)

- Phối hợp chặt chẽ với các thành viên Ban Giám đốc Công ty, làm việc sát sao, thực tế với các Đơn vị kinh doanh và các bộ phận dưới quyền; đảm bảo mục tiêu chung của Công ty đạt kết quả tối ưu.

- Chịu trách nhiệm phát triển và nâng cao năng suất marketing trước Ban Giám đốc.

2. YÊU CẦU ỨNG VIÊN :

- Giới tính: Nam/Nữ.

- Độ tuổi: từ 23 trở lên.

- Bằng cấp: Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Báo chí.

- Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm.

- Có hiểu biết về các kênh truyền thông online, offline, PR.

- Cẩn thận, trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.

- Mong muốn gắn bó và làm việc lâu dài tại công ty.

3. QUYỀN LỢI :

- Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng thỏa thuận theo năng lực.

- Được nghỉ lễ, tết theo quy định.

- Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

- Cơ hội làm việc trong môi trường hiệu quả cao và phát triển bản thân.