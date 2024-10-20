Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ Phần Nature Hospitality làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty Cổ Phần Nature Hospitality
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
Công ty Cổ Phần Nature Hospitality

Kinh doanh/Bán hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty Cổ Phần Nature Hospitality

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: H16

- 17 Nguyễn Thị Nghĩa hoặc 52 Lương Thế Vinh, TP Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh/ đảm bảo kết quả doanh số theo kế hoạch
- Thực hiện công việc của phòng kinh doanh khách sạn, chăm sóc tư vấn khách hàng về các sản phẩm dịch vụ hiện có của khách sạn.
- Phối hợp với bộ phận MKT để phân tích thị trường tiềm năng, lên kế hoạch phát triển thị trường cho khách sạn; tìm kiếm khách hàng mục tiêu mới, mở rộng, phát triển các account khách hàng mới,
- Triển khai các kế hoạch tiếp thị, phát triển thị trường, gặp gỡ khách hàng triển vọng, duy trì mối quan hệ tốt, chăm sóc đối tác, đặc biệt là đối tác chiến lược;
- Quản lý tất cả các khách hàng là các công ty Du lịch, đơn vị lữ hành.
- Trao đổi, đàm phán và tiến hành ký hợp đồng, Tư vấn, giải đáp thắc mắc và khiếu nại của khách hàng về các dịch vụ hiện có của Khách sạn.
- Chịu trách nhiệm và sử dụng thành thạo các extranet các trang bán phòng online : Agoda, Booking, Expedia, ... và fanpage của khách sạn.
- Quản lý và theo dõi booking của khách hàng
- Báo cáo hàng tháng, hàng năm về hiệu quả kinh doanh của các đối tác lữ hành, các công ty là đối tác lớn của khách sạn
- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương trong lĩnh vực khách sạn, du lịch.
- Chăm chỉ, nhiệt tình, trung thực, có trách nhiệm trong công việc,
- Có tố chất kinh doanh, dám đương đầu với thử thách, khả năng sáng tạo và nắm bắt cuộc chơi
- Kĩ năng giao tiếp tốt
- Năng lực giải trình, phân tích
- Kĩ năng đàm phán và thuyết phục
- Kĩ năng phân tích tình huống, xử lí tình huống và ra quyết định

Tại Công ty Cổ Phần Nature Hospitality Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và cơ hội thăng tiến, được tham gia BHXH, BHTN và bảo hiểm y tế.
- Phụ cấp ăn trưa.
- Thưởng theo kết quả kinh doanh
- Thưởng các ngày lễ Tết, thưởng lương tháng thứ 13 và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
- Thời gian làm việc từ thứ 2- thứ 7, từ 8h30 đến 5h30 hàng ngày. 1 tháng được nghỉ 2 thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nature Hospitality

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Nature Hospitality

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 35/75 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

