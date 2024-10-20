Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ Phần Nature Hospitality làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: H16 - 17 Nguyễn Thị Nghĩa hoặc 52 Lương Thế Vinh, TP Đà Lạt

Kinh doanh/Bán hàng

- Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh/ đảm bảo kết quả doanh số theo kế hoạch

- Thực hiện công việc của phòng kinh doanh khách sạn, chăm sóc tư vấn khách hàng về các sản phẩm dịch vụ hiện có của khách sạn.

- Phối hợp với bộ phận MKT để phân tích thị trường tiềm năng, lên kế hoạch phát triển thị trường cho khách sạn; tìm kiếm khách hàng mục tiêu mới, mở rộng, phát triển các account khách hàng mới,

- Triển khai các kế hoạch tiếp thị, phát triển thị trường, gặp gỡ khách hàng triển vọng, duy trì mối quan hệ tốt, chăm sóc đối tác, đặc biệt là đối tác chiến lược;

- Quản lý tất cả các khách hàng là các công ty Du lịch, đơn vị lữ hành.

- Trao đổi, đàm phán và tiến hành ký hợp đồng, Tư vấn, giải đáp thắc mắc và khiếu nại của khách hàng về các dịch vụ hiện có của Khách sạn.

- Chịu trách nhiệm và sử dụng thành thạo các extranet các trang bán phòng online : Agoda, Booking, Expedia, ... và fanpage của khách sạn.

- Quản lý và theo dõi booking của khách hàng

- Báo cáo hàng tháng, hàng năm về hiệu quả kinh doanh của các đối tác lữ hành, các công ty là đối tác lớn của khách sạn

- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương trong lĩnh vực khách sạn, du lịch.

- Chăm chỉ, nhiệt tình, trung thực, có trách nhiệm trong công việc,

- Có tố chất kinh doanh, dám đương đầu với thử thách, khả năng sáng tạo và nắm bắt cuộc chơi

- Kĩ năng giao tiếp tốt

- Năng lực giải trình, phân tích

- Kĩ năng đàm phán và thuyết phục

- Kĩ năng phân tích tình huống, xử lí tình huống và ra quyết định

Quyền Lợi

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và cơ hội thăng tiến, được tham gia BHXH, BHTN và bảo hiểm y tế.

- Phụ cấp ăn trưa.

- Thưởng theo kết quả kinh doanh

- Thưởng các ngày lễ Tết, thưởng lương tháng thứ 13 và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

- Thời gian làm việc từ thứ 2- thứ 7, từ 8h30 đến 5h30 hàng ngày. 1 tháng được nghỉ 2 thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển

