Tuyển Luật/Pháp lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đạ Huoai

Mô Tả Công Việc Luật/Pháp lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham mưu, tư vấn pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn về Thương mại, Đất đai, Xây dựng, Sản xuất, Vận tải,...luật cho Ban Lãnh đạo và các đơn vị trực thuộc. Rà soát pháp lý hợp đồng, thư bảo lãnh ngân hàng. Nghiên cứu, cập nhật, phổ biến quy định, chính sách pháp luật mới. Thực hiện thủ tục & thẩm định pháp lý thuê đất đai, bất động sản Hiểu biết về luật đất đai, mua bán, chuyển nhượng liên quan đến BĐS Thực hiện thủ tục pháp lý liên quan đến các dự án xây dựng. Tham gia xử lý tranh chấp Hợp đồng, tranh chấp về Đất đai, Dân sự,... Đại diện tham gia tố tụng tại cơ quan Công an, Tòa án, Thi hành án. Làm việc với cơ quan, chính quyền địa phương. Nghiên cứu góp ý dự thảo quy định pháp luật. Thực hiện công việc pháp chế khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo. Chi tiết công việc trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành về Luật thương mại, Dân sự, Quản trị - Luật,... hoặc các chuyên ngành có liên quan. Có ít nhất 3 - 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp chế doanh nghiệp hoặc pháp lý dự án. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các Công ty sản xuất. Tiếng Anh đọc hiểu cơ bản Có thể đi công tác tại các Đơn vị trực thuộc Tập đoàn theo sự phân công. Phẩm chất đạo đức tốt, thật thà, trung thực, cẩn thận ngoại hình dễ nhìn. Kỹ năng giao tiếp, trình bày và đàm phán tốt. Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm. Kỹ năng soạn thảo văn bản, ứng dụng thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng. Kỹ năng xử lý vấn đề, giải quyết công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn theo năng lực và vị trí Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN 24/24. Khám sức khỏe định kì hằng năm. Phụ cấp đồng phục hằng năm. Phụ cấp khác theo quy định của Luật Lao động và Tập đoàn. Lộ trình đào tạo rõ ràng và cơ hội thăng tiến cao. Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

