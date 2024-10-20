Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Dịch vụ khách hàng/Vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ khách hàng/Vận hành Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 186 Đường Hai Bà Trưng, Phường 6, TP Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Dịch vụ khách hàng/Vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

- Trực tiếp tới địa chỉ kinh doanh của khách hàng theo danh sách được giao, tìm hiểu nhu cầu, vấn đề của khách hàng trong quá trình sử dụng phần mềm và vận dụng kĩ năng nghiệp vụ đã được đào tạo để đưa ra tư vấn, hỗ trợ cho khách hàng.
- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm cho khách hàng mới.
- Xây dựng và quản lý mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.
- Ghi nhận các khiếu nại từ khách hàng & phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý theo đúng quy trình.
- Thực hiện các chương trình khảo sát tới khách hàng, tổng hợp và báo cáo cho cấp trên theo kế hoạch
- Lắng nghe góp ý, phản hồi của khách hàng, tổng hợp và đề xuất giải pháp cho khối phát triển sản phẩm để cải tiến phần mềm.
- Quản lý và hỗ trợ đội nhóm bên dưới, báo cáo công việc đến cấp trên theo đúng quy trình

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
– Có phương tiện đi lại
– Có kinh nghiệm Sale/ Chăm sóc khách hàng ít nhất 6 tháng
– Nhiệt tình, có tinh thần dịch vụ khách hàng, lấy khách hàng là trọng tâm
– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm ở các Công ty liên quan đến công nghệ, viễn thông, tài chính ngân hàng...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 10M + bonus
- Được xét duyệt đánh giá định kỳ 2 lần/năm
- Thưởng hiệu quả làm việc lên đến 2 tháng lương
- Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...);
- Thưởng lễ, Tết, sinh nhật các chế độ đãi ngộ dành cho người thân, tiệc cuối năm, và các hoạt động thú vị khác trong năm
- Khám sức khỏe định kì hàng năm
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động
- Được cung cấp máy tính cấu hình cao, trang thiết bị làm việc hiện đại
- Cơ hội được đào tạo và thăng tiến tốt trong công việc. Lộ trình phát triển công việc rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

