Tuyển Giám Đốc Phòng Giao Dịch thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đồng Nai

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Kiên Long
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Kiên Long

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Kiên Long

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Phó giám đốc
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Đức Trọng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Kế hoạch: – Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch về tín dụng hoặc kế toán giao dịch, ngân quỹ, giám sát hoạt động các bộ phận trên tại Phòng Giao dịch. Tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh Phòng Giao dịch: – Triển khai hoạt động tín dụng, kế toán ngân quỹ tại Phòng Giao dịch theo kế hoạch được giao. – Tổ chức thực hiện việc cung ứng dịch vụ cho vay, thanh toán, dịch vụ khách hàng, ngân quỹ. Quản lý chất lượng dịch vụ: – Kiểm soát việc cung cấp sản phẩm dịch vụ tới đối tượng khách hàng nhanh chóng, chính xác, an toàn với thái độ phục vụ tận tình, chu đáo tạo sự khác biệt trong chất lượng dịch vụ. – Nghiên cứu, phân tích, thăm dò ý kiến khách hàng để đáp ứng được mong muốn của khách hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến Thức: – Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên. – Chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh,... – Ngoại ngữ: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B trở lên. – Vi tính: Sử dụng thành thạo các chương trình vi tính văn phòng (word, excel, powerpoint,....). – Hiểu biết các văn bản pháp luật, quy định của Nhà nước có liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn. – Có kiến thức tổng quan về qvề quản lý doanh nghiệp, quản lý tài chính. – Có khả năng tạo dựng và phát triển các mối quan hệ phục vụ hoạt động kinh doanh. – Am hiểu tình hình kinh tế, xã hội của địa bàn được phân công theo dõi, quản lý. Độ tuổi, giới tính, sức khỏe, lý lịch: – Giới tính: Nam/Nữ. – Độ tuổi: Không quá 36 tuổi. – Sức khỏe tốt, ngoại hình cân đối. – Có lý lịch rõ ràng, đạo đức tốt. Kinh nghiệm: – Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính/ngân hàng và và có ít nhất 1 năm đảm nhiệm vị trí quản lý tương đương.
Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Kiên Long Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham dự các lớp đào tạo nhà quản lý chuyên nghiệp để phát triển nghề nghiệp; Chế độ phép năm, lễ, tết, bảo hiểm theo quy định pháp luật, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe theo Quy định của KienlongBank; Được hỗ trợ chi phí xăng xe, tiền điện thoại, chế độ công tác,... Được thưởng theo kết quả thu hồi nợ, hiệu quả kinh doanh, các khoản chi bổ sung theo kết quả hoạt động của đơn vị và kết quả công việc của cá nhân; Thưởng tháng 13, các khoản thưởng năm, lễ, tết theo tình hình thực tế của Ngân hàng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Kiên Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 40-42-44 Đường Phạm Hồng Thái- Phường Vĩnh Thanh Vân- Thành Phố Rạch Giá- Kiên Giang

