Tuyển Quản Lý Bán Hàng thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Cà Mau

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MERACINE - CHI NHÁNH MIỀN NAM
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MERACINE - CHI NHÁNH MIỀN NAM

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Cà Mau:

- Cà Mau

- Sóc Trăng

- Lâm Đồng ...và 8 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Lập kế hoạch bán hàng, đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số và độ bao phủ đã được giao.
- Thường xuyên đi thị trường để tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, tìm kiếm và chào bán cho các khách hàng cũ và khách hàng tiềm năng.
- Đề xuất những hình thức hỗ trợ khách hàng phù hợp với khu vực phụ trách nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho việc bán hàng.
- Quản lý và đào tạo nhân viên bán hàng thuộc phạm vi phụ trách.
- Báo cáo theo định kỳ cho ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên Kinh nghiệm 3 năm ở vị trí tương đương Kỹ năng bán hàng, phân tích, lãnh đạo đội nhóm tốt Am hiểu thị trường dược phẩm Có thể đi công tác Độ tuổi: 30- 38 tuổi
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Kinh nghiệm 3 năm ở vị trí tương đương
Kỹ năng bán hàng, phân tích, lãnh đạo đội nhóm tốt
Am hiểu thị trường dược phẩm
Có thể đi công tác
Độ tuổi: 30- 38 tuổi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MERACINE - CHI NHÁNH MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn theo năng lực (THƯƠNG LƯỢNG)
- Thưởng KPI, thưởng tháng lương thứ 13; Thưởng lễ tết,...
- Làm việc giờ hành chính từ 8h - 17h Thứ 2 đến sáng Thứ 7 hàng tuần.
- Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, thường xuyên được đào tạo về kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn.
- Nhiều cơ hội thăng tiến.
- Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động: Nghỉ lễ, tết, phép năm, hiếu hỷ...
- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH - BHYT - BHTN theo quy định của Nhà nước. Tham gia BHXH ngay khi ký hợp đồng chính thức.
- Hưởng các chế độ ưu đãi khác: sinh nhật; quà tặng 8/3 & 20/10; quà cho con em CBNV ngày 1/6, Tết trung thu & Thưởng học sinh giỏi; quà Ngày của gậy 7/7,...
- Tham quan nghỉ mát 1 lần/ năm.
- Chế độ Meracine Care.
- Tham gia Team building & các hoạt động mới lạ, độc đáo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MERACINE - CHI NHÁNH MIỀN NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MERACINE - CHI NHÁNH MIỀN NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MERACINE - CHI NHÁNH MIỀN NAM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lầu 3, Số 42 Trần Quang Cơ, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

