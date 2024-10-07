Tuyển Quản Lý Bán Hàng thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Cà Mau

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cà Mau: - Cà Mau - Sóc Trăng - Lâm Đồng ...và 8 địa điểm khác

- Lập kế hoạch bán hàng, đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số và độ bao phủ đã được giao.

- Thường xuyên đi thị trường để tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, tìm kiếm và chào bán cho các khách hàng cũ và khách hàng tiềm năng.

- Đề xuất những hình thức hỗ trợ khách hàng phù hợp với khu vực phụ trách nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho việc bán hàng.

- Quản lý và đào tạo nhân viên bán hàng thuộc phạm vi phụ trách.

- Báo cáo theo định kỳ cho ban lãnh đạo.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên Kinh nghiệm 3 năm ở vị trí tương đương Kỹ năng bán hàng, phân tích, lãnh đạo đội nhóm tốt Am hiểu thị trường dược phẩm Có thể đi công tác Độ tuổi: 30- 38 tuổi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MERACINE - CHI NHÁNH MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn theo năng lực (THƯƠNG LƯỢNG)

- Thưởng KPI, thưởng tháng lương thứ 13; Thưởng lễ tết,...

- Làm việc giờ hành chính từ 8h - 17h Thứ 2 đến sáng Thứ 7 hàng tuần.

- Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, thường xuyên được đào tạo về kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn.

- Nhiều cơ hội thăng tiến.

- Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động: Nghỉ lễ, tết, phép năm, hiếu hỷ...

- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH - BHYT - BHTN theo quy định của Nhà nước. Tham gia BHXH ngay khi ký hợp đồng chính thức.

- Hưởng các chế độ ưu đãi khác: sinh nhật; quà tặng 8/3 & 20/10; quà cho con em CBNV ngày 1/6, Tết trung thu & Thưởng học sinh giỏi; quà Ngày của gậy 7/7,...

- Tham quan nghỉ mát 1 lần/ năm.

- Chế độ Meracine Care.

- Tham gia Team building & các hoạt động mới lạ, độc đáo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MERACINE - CHI NHÁNH MIỀN NAM

