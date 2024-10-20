Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: Thôn Bookabang, Xã Kambute, Đơn Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Vận hành hệ thống thiết bị theo mảng việc được phân công;

- Kiểm tra theo Checklist phòng an toàn, PCCC;

- Thực hiện các Checklist hệ thống, trang thiết bị các bộ phận;

- Sau khi vận hành an toàn thiết bị, bàn giao cho bộ phận sử dụng đón khách trước giờ mở cửa;

- Bảo dưỡng, sửa chữa các hỏng hóc;

- Khi gặp sự cố báo ngay cho cấp trên và tiến hành xử lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn tối thiểu: Trung cấp nghề

Yêu cầu về chuyên môn: Hiểu biết về cơ điện, hệ thống điều hòa, máy móc thiết bị, sơn, nề, mộc...

Năng lực / kỹ năng: Chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm cao

Kinh nghiệm tối thiểu: 2 năm kinh nghiệm công việc kỹ thuật chuyên môn

Trình độ ngoại ngữ / tin học: Tin học văn phòng

Giới tính/Độ tuổi: Nam/<40 tuổi

Ngoại hình/ Sức khỏe: Sức khỏe tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương thưởng thỏa thuận cạnh tranh

2. Phụ cấp cơm trưa

3. Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi khác BHYT, BHXH ..... theo quy định của nhà nước và công ty

4. Môi trường làm việc Trẻ trung - Năng động - Sáng tạo

5. Sử dụng sản phẩm của Công ty với giá ưu đãi

6. Các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT

