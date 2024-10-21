Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ Phần Nature Hospitality làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TP Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Điều phối công việc bộ phận lễ tân

- Lên kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ của bộ phận lễ tân.

- Tổ chức phân công công việc cho nhân viên trong bộ phận.

- Kiểm tra giá phòng khách trên hệ thống để đảm bảo thông tin được cập nhật chính xác theo các chương trình khuyến mãi, mùa cao điểm...

- Kiểm tra trang phục, tác phong và thái độ làm việc của các nhân viên trong bộ phận và đánh giá kết quả làm việc

2. Đón tiếp khách, khách đoàn, khách trung thành, khách ở dài hạn

- Lên phương án chuẩn bị các công tác đón tiếp khách VIP và đảm bảo việc chuẩn bị được thực hiện hoàn hảo

- Hỗ trợ các nhân viên trong bộ phận chào đón, phục vụ, tiễn khách VIP, đảm bảo khách được phục vụ tốt nhất

- Hỗ trợ nhân viên lễ tân đón tiếp khách đoàn, khách trung thành, khách ở dài hạn, đảm bảo khách luôn hài lòng.

3. Xử lý các yêu cầu, khiếu nại của khách hàng

- Hỗ trợ các nhân viên trong bộ phận xử lý những yêu cầu khó của khách, những phàn nàn mà nhân viên cấp dưới không giải quyết được

- Phối hợp với các bộ phận liên quan đáp ứng tốt nhất những yêu cầu, giải quyết nhanh những phàn nàn để khách luôn hài lòng

- Lưu lại những phàn nàn khó xử lý và cách giải quyết thích hợp để hướng dẫn nhân viên xử lý khi gặp lại tình huống tương tự.

4. Tuyển chọn, Đào tạo nhân sự

5. Một số công việc theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương

- Tiếng anh thành thạo

- Thành thạo vi tính văn phòng

- Có kỹ năng, kiến thức tốt về dịch vụ khách hàng

- Kỹ năng giải quyết vấn đề, giải quyết tình huống liên quan

- Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc, có thể làm việc xoay ca

- Có khả năng điều hành, điều phối công việc

- Có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp cao

Tại Công ty Cổ Phần Nature Hospitality Thì Được Hưởng Những Gì

• Các chế độ khác theo luật lao động và chính sách công ty

• Nghỉ phép năm & Tham gia các chế độ theo Luật Lao Động.

• Được tham gia các chương trình hội thảo, tân niên, tất niên, team building, gala dinner

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nature Hospitality

