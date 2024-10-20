Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: - Lâm Đồng

- Đề xuất & triển khai các kế hoạch kinh doanh trên nhóm thị trường / nhóm kênh được phân công theo chỉ đạo; - Xây dựng kế hoạch hành động & triển kế hoạch hành động nhằm thực thi kế hoạch kinh doanh ngắn và trung hạn (tuần/tháng/quý) theo mục tiêu cụ thể trên từng nhóm thị trường/ nhóm kênh; - Khảo sát, đánh giá & chủ động đề xuất & triển khai các chính sách phân phối, chương trình kích cầu cho nhóm thị trường/nhóm kênh phụ trách hoạt toàn bộ hệ thống kinh doanh ngắn & trung hạn (tháng/quý/ theo từng chiến dịch) để đảm bảo quyền lợi đối tác & gia tăng cơ hội tăng trưởng trên từng mục tiêu cụ thể; - Nắm bắt & thông thạo thực thi các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin, chăm sóc khách hàng phục vụ công tác kinh doanh & trải nghiệm khách hàng tại điểm chạm “phòng vé trực tuyến/ phòng vé trực tiếp" & "sau mua vé"; - Ngoài các KPIs của BP liên quan đến doanh thu/doanh số..., còn chịu trách nhiệm về P&L trên thị trường/ kênh phụ trách; - Các công việc khác theo chỉ đạo;

Điều phối vận hành kinh doanh On-site

- Phối hợp & triển khai hoạt động vận hành kinh doanh on-site bao gồm hỗ trợ booking / kiểm soát booking; xử lý phát sinh trong vận hành kinh doanh on-site nhằm: phục vụ nhu cầu khách hàng (ưu tiên 1); phối hợp liên phòng ban theo đúng quy trình (ưu tiên 2); hạn chế rủi ro thất thoát, gian lận. - Trực tiếp thực thi các công tác đón đoàn khảo sát/thăm viếng điểm đến/ các chuyến farmtrip - site check nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh, hoạt động của CĐT; - Chăm sóc và phát triển hoạt động kinh doanh nhóm TAs được chỉ định từ CĐT; - Thực hiện các báo cáo thị trường, khách hàng định kỳ theo yêu cầu để phục vụ công tác phát triển thị trường, phát triển khách hàng mục tiêu; - Xây dựng để sở hữu mối quan hệ hiệu quả, tương hỗ với lực lượng Hướng Dẫn Viên nội bộ-bên ngoài để gia tăng cơ hội khai thác thị trường & điểm đến.

Trình độ học vấn tối thiểu: Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc chuyên ngành khác có liên quan.

Yêu cầu về chuyên môn: Nắm bắt nhanh thị trường kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn.

Năng lực / kỹ năng:

- Theo dõi & đánh giá tiềm năng thị trường.

- Triển khai & quản lý thời gian hiệu quả.

- Nắm bắt & thực thi chính xác các hệ thống vận hành trong BP & liên BP hiệu quả.

- Nắm bắt nhanh công việc, giao tiếp và trình bày tốt.

- Trung thực/Cẩn thận, chịu áp lực cao trong công việc.

- Có kỹ năng lắng nghe & xử lý tình huống hiệu quả, đúng định hướng điểm đến của ""Miền trở về"".

- Đồng hành & đóng góp để tạo nguồn năng lượng tích cực cho đội ngũ.

- Sẵn sàng đi công tác & hỗ trợ công việc liên BP cho các chiến dịch khi có yêu cầu."

Kinh nghiệm tối thiểu: 01 năm kinh nghiệm liên quan

Trình độ ngoại ngữ / tin học: Giao tiếp Anh văn/ Microsoft office

Giới tính/Độ tuổi: Dưới 40 tuổi

Ngoại hình/ Sức khỏe: Sức khỏe tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương thưởng thỏa thuận cạnh tranh

2. Phụ cấp cơm trưa

3. Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi khác BHYT, BHXH ..... theo quy định của nhà nước và công ty

4. Môi trường làm việc Trẻ trung - Năng động - Sáng tạo

5. Sử dụng sản phẩm của Công ty với giá ưu đãi

6. Các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật

