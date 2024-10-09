Tuyển Quản lý dự án xây dựng Công ty Cổ phần VPMILK làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Quản lý các giai đoạn xây dựng của một dự án bao gồm điều phối các nhà thầu và các vấn đề khác của quản lý thi công.

• Thực hiện kiểm tra công trường thường xuyên để đảm bảo tiến độ xây dựng và kiểm soát chất lượng phù hợp với mong đợi của khách hàng, xác định các vấn đề nổi bật cần được giải quyết và đảm bảo giải quyết một cách thích hợp và kịp thời.

• Kiểm soát tài liệu kỹ thuật liên quan đến công trình xây dựng trong mỗi giai đoạn của dự án và tuân thủ các yêu cầu của dự án.

• Tham gia vào việc phát triển và thực hiện các quy trình tài liệu liên quan đến chất lượng,thiết kế và xây dựng đảm bảo chúng phù hợp với các tiêu chuẩn Công ty đưa ra.

• Xem xét hồ sơ thiết kế, bao gồm các tiêu chí kỹ thuật đảm bảo phù hợp với quy định hợp đồng và các quy định có liên quan, ban hành các chỉ thị thay đổi phát sinh khi cần thiết.

• Báo cáo với quản lý trực tiếp về tiến độ dự án, chấ tlượng khối lượng và các vấn đề khẩn cấp. Xem xét các tài liệu của Nhà thầu bao gồm Biện pháp thi công và shop-drawing.

• Quản lý công tác thanh quyết toán của các nhà thầu tại dự án.

• Quản lý công tác bảo hành, bảo trì, sữa chữa các hạng mục công trình xây dựng trong dự án. Quản lý các công tác hồ sơ chất lượng của dự án.

• Phối hợp với ban điều hành để đảm bảo quản lý tổng thể dự án xây dựng đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn, chi phí, kiểm soát tài liệu, thiết kế và tiến độ dự án.

• Quản lý công tác chuẩn bị tài liệu, hồ sơ và kiểm tra thực tế của các cơ quan ban ngành cũng như của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp ĐH chính quy trở các chuyên ngành Xây dựng dân dụng hoặc các chuyên ngành khác có liên quan tại ĐH Xây dựng hoặc các trường khối kỹ thuật tương đương

2. Có khả năng sử dụng tốt các phần mềm chuyên môn trong xây dựng: các phần mềm để triển khai bản vẽ AutoCad, Project, dự toán, Office

3. Kinh Nghiệm: Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm tại vị trítương đương và đã có kinh nghiệm làm tại các Chủ đầu tư

Kỹ năng hoạch định, tổ chức và quản lý công việc

4. Nắm vững quy trình, quy phạm kỹ thuật trong xây dựng.

5. Có khả năng quản lý chất lượng, tiến độ.

Tại Công ty Cổ phần VPMILK Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thỏa thuận

- Công ty hỗ trợ ăn ở (KTX cho nhân viên ở xa)

- Thưởng tháng 13 theo kết quả KD năm của công ty

- Bảo hiểm đầy đủ theo quy định nhà nước

- Teambuiding, du lịch....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VPMILK

