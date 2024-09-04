Tuyển Bất động sản/Xây dựng TNHH Smartland Đà Lạt làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Bất động sản/Xây dựng TNHH Smartland Đà Lạt làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

TNHH Smartland Đà Lạt
Ngày đăng tuyển: 04/09/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2024
TNHH Smartland Đà Lạt

Bất động sản/Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bất động sản/Xây dựng Tại TNHH Smartland Đà Lạt

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng: 31 Hà Huy Tập, P3, Đà Lạt, Thành phố Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

  • Lên kế hoạch, ý tưởng, sáng tạo nội dung để phát triển hệ thống Social (Facebook, Instagram, Youtube, Tiktok,..).
  • Lên kế hoạch quay video, sản xuất, biên tập, xuất bản các nội dung trên hệ thống mạng xã hội của công ty mảng Bất Động Sản, Xây Dựng
  • Theo dõi, nghiên cứu và phân tích hoạt động của các đối thủ cạnh tranh cũng như xu hướng ngành trên các kênh Social.
  • Phối hợp với các phòng ban khác để thực hiện công việc theo yêu cầu của cấp trên. ​

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan.
  • Không yêu cầu kinh nghiệm, nhưng có khả năng sử dụng phần mềm thiết kế và edit video thuần thục.
  • Có kiến thức trong việc quay dựng, edit video cho các kênh Social.
  • Có hiểu biết căn bản về Marketing.
  • Năng động, sáng tạo, nhiệt tình và có gu thẩm mỹ tốt.

Tại TNHH Smartland Đà Lạt Thì Được Hưởng Những Gì

  • Làm việc theo giờ hành chính
  • Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
  • Các chế độ sinh nhật, du lịch, thưởng.
  • Thu nhập trao đổi khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TNHH Smartland Đà Lạt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TNHH Smartland Đà Lạt

TNHH Smartland Đà Lạt

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 31 Hà Huy Tập, Phường 3, Đà Lạt

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

