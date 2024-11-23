Tuyển Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KONBINI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Tuyển Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KONBINI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KONBINI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KONBINI VIỆT NAM

Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KONBINI VIỆT NAM

Mức lương
15 - 19 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 63 Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương 15 - 19 Triệu

- Xây dựng và triển khai các kế hoạch marketing sản phẩm, thương hiệu hình ảnh của công ty và các hoạt động truyền thông nội bộ.
- Xây dựng đầu bài, nghiệm thu và trực tiếp triển khai các tài liệu/ấn phẩm (hình ảnh, video, bài viết, poster, banner ...) phục vụ các hoạt động, chiến dịch marketing sản phẩm, thương hiệu hình ảnh của công ty và các hoạt động truyền thông nội bộ.
- Thực hiện các công việc theo chuyên môn do sự phân công của Quản lý

Với Mức Lương 15 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Báo chí, Truyền thông hoặc các ngành liên quan
- Có từ 1-2 năm kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên đa nhiệm trong mảng marketing
- Am hiểu về Social Marketing, PRBranding,...
- Chủ động, sáng tạo, chịu áp lực trong công việc
Thời gian làm việc: 8h-17h30, nghỉ trưa 1h30 (nghỉ chiều thứ 7, chủ nhật)

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KONBINI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 15,000,000đ - 19,000,000đ/tháng
- Thưởng lễ, Tết đầy đủ
- Tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định
- Có các hoạt động gắn kết, du lịch hàng năm
- Có lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn và đãi ngộ tốt hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KONBINI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KONBINI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KONBINI VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô 6 - B8, khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

