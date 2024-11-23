Tuyển Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KONBINI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KONBINI VIỆT NAM
Mức lương
15 - 19 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 63 Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương 15 - 19 Triệu
- Xây dựng và triển khai các kế hoạch marketing sản phẩm, thương hiệu hình ảnh của công ty và các hoạt động truyền thông nội bộ.
- Xây dựng đầu bài, nghiệm thu và trực tiếp triển khai các tài liệu/ấn phẩm (hình ảnh, video, bài viết, poster, banner ...) phục vụ các hoạt động, chiến dịch marketing sản phẩm, thương hiệu hình ảnh của công ty và các hoạt động truyền thông nội bộ.
- Thực hiện các công việc theo chuyên môn do sự phân công của Quản lý
Với Mức Lương 15 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Báo chí, Truyền thông hoặc các ngành liên quan
- Có từ 1-2 năm kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên đa nhiệm trong mảng marketing
- Am hiểu về Social Marketing, PRBranding,...
- Chủ động, sáng tạo, chịu áp lực trong công việc
Thời gian làm việc: 8h-17h30, nghỉ trưa 1h30 (nghỉ chiều thứ 7, chủ nhật)
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KONBINI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập từ 15,000,000đ - 19,000,000đ/tháng
- Thưởng lễ, Tết đầy đủ
- Tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định
- Có các hoạt động gắn kết, du lịch hàng năm
- Có lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn và đãi ngộ tốt hơn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KONBINI VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
