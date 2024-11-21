Tuyển Content Marketing Công ty TNHH Mimosa Technology làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại Công ty TNHH Mimosa Technology
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Lâm Đồng: 137A Thánh Mẫu, TP Đà Lạt
Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Xử lý hình ảnh, dựng clip theo kế hoạch bài đăng, chịu trách nhiệm về content: Biên tập, viết bài, đưa tin các hoạt động,hình ảnh,...theo tuần/tháng/quý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Cử nhân chuyên ngành Marketing, Quan hệ Công chúng, Kinh doanh Quốc tế, Truyền thông - Sự kiện.... hoặc nhóm nghề liên quan
Giao tiếp Tiếng anh là lợi thế
Biết sử dụng phần mềm thiết kế đơn giản
Tại Công ty TNHH Mimosa Technology Thì Được Hưởng Những Gì
Review lương 6 tháng/lần.
Thời gian làm việc 44h/tuần.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và hiền hoà.
Mức lương cạnh tranh.
Chế độ phúc lợi dành cho nhân viên như BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm...đầy đủ theo quy định hiện hành.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mimosa Technology
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
