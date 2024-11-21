Tuyển Content Marketing Công ty TNHH Mimosa Technology làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Mimosa Technology
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Công ty TNHH Mimosa Technology

Content Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại Công ty TNHH Mimosa Technology

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng: 137A Thánh Mẫu, TP Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Xử lý hình ảnh, dựng clip theo kế hoạch bài đăng, chịu trách nhiệm về content: Biên tập, viết bài, đưa tin các hoạt động,hình ảnh,...theo tuần/tháng/quý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cử nhân chuyên ngành Marketing, Quan hệ Công chúng, Kinh doanh Quốc tế, Truyền thông - Sự kiện.... hoặc nhóm nghề liên quan
Giao tiếp Tiếng anh là lợi thế
Biết sử dụng phần mềm thiết kế đơn giản

Tại Công ty TNHH Mimosa Technology Thì Được Hưởng Những Gì

Review lương 6 tháng/lần.
Thời gian làm việc 44h/tuần.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và hiền hoà.
Mức lương cạnh tranh.
Chế độ phúc lợi dành cho nhân viên như BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm...đầy đủ theo quy định hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mimosa Technology

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Mimosa Technology

Công ty TNHH Mimosa Technology

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Phòng I005, Khu CNPM, Đường nội bộ ĐHQG-HCM, Khu phố 6, P Linh Trung, Q Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-marketing-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-lam-dong-job254201
