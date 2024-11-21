Tuyển Content Marketing Công ty TNHH Mimosa Technology làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: 137A Thánh Mẫu, TP Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Xử lý hình ảnh, dựng clip theo kế hoạch bài đăng, chịu trách nhiệm về content: Biên tập, viết bài, đưa tin các hoạt động,hình ảnh,...theo tuần/tháng/quý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cử nhân chuyên ngành Marketing, Quan hệ Công chúng, Kinh doanh Quốc tế, Truyền thông - Sự kiện.... hoặc nhóm nghề liên quan

Giao tiếp Tiếng anh là lợi thế

Biết sử dụng phần mềm thiết kế đơn giản

Tại Công ty TNHH Mimosa Technology Thì Được Hưởng Những Gì

Review lương 6 tháng/lần.

Thời gian làm việc 44h/tuần.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và hiền hoà.

Mức lương cạnh tranh.

Chế độ phúc lợi dành cho nhân viên như BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm...đầy đủ theo quy định hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mimosa Technology

