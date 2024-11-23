Tuyển Content Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HOÀNG TUẤN. làm việc tại Nghệ An thu nhập Từ 8 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HOÀNG TUẤN.
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Content Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HOÀNG TUẤN.

Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Đường Lê Mao kéo dài, KĐT Vinh Tân, TP Vinh, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Nghiên cứu và thực hiện các giải pháp Marketing online, offline và hoạt động cho việc quảng bá, phát triển thương hiệu và thu hút dữ liệu khách hàng cho sản phẩm hiện tại của Công ty.
Nghiên cứu, phân tích, đánh giá về thị trường, đối thủ cạnh tranh, khách hàng tiềm năng để tư vấn cho BGĐ những mô hình và chiến lược Marketing hợp lý theo từng thời điểm.
Xây dựng, duy trì mối quan hệ hợp tác với các cơ quan truyền thông, báo chí, các tổ chức và đối tác có liên quan đến các hoạt động Marketing của Công ty.
Xây dựng, triển khai kế hoạch Marketing (tháng, quý, năm) và ngân sách thực hiện cho các hoạt động.
Đánh giá hiệu quả hoạt động Marketing thông qua việc thiết lập và đạt được các chỉ số đo lường hiệu quả thực hiện công việc cũng như công tác kiểm soát chi phí Marketing.
Làm việc với BGĐ và các bộ phận liên quan để xây dựng các chiến lược, kế hoạch Marketing
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm Markeing & Truyền thông là lợi thế
Yêu thích chỉnh sửa ảnh
Sử dụng tốt, thành thạo các phần mềm chỉnh sửa ảnh & video
Biết viết bài, lên Content , thích sáng tạo nội dung
Kỹ năng giao tiếp
Nhanh nhẹn, hoạt bát, tích cực

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HOÀNG TUẤN. Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.000.000 vnđ + thưởng
Thời gian làm việc: 7 tiếng/ngày, 6 ngày/tuần
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thoải mái
Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước.
Chính sách khuyến học dành cho Con em CBNV

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HOÀNG TUẤN.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 101, đường Ngô Đức Kế, Phường Vinh Tân, Thành phố Vinh, Nghệ An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất