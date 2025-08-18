Tuyển Content Creator Công ty BKG Tân Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Content Creator Công ty BKG Tân Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty BKG Tân Mỹ
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
Công ty BKG Tân Mỹ

Content Creator

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại Công ty BKG Tân Mỹ

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà HPC Land Mark 105, Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Chiến lược Social Media (50%)
Xây dựng và quản lý kênh: Thành lập và triển khai kế hoạch nội dung (Content Plan) trên Facebook, Instagram, TikTok, YouTube.
Phân tích dữ liệu: Hiểu và đo lường hiệu quả (reach, engagement, conversion), tối ưu hóa các chiến dịch dựa trên dữ liệu.
Content Planning: Lên ý tưởng và biên tập nội dung phù hợp với từng ngành (Nội thất, FnB, Farm Tours…).
Community Management: Chăm sóc cộng đồng, quản lý inbox, xử lý các tình huống phát sinh trên kênh.
Phát triển các kênh Social đa dạng, phối hợp cùng media để sản xuất nội dung.
2. Quản lý KOL/KOC & Affiliate (25%)
Kết nối KOL/KOC: Kỹ năng đàm phán, quản lý hợp đồng, thực hiện briefing, tracking hiệu quả.
Xây dựng chiến dịch Affiliate: Thiết kế cơ chế hoa hồng, theo dõi doanh số từ mã giảm giá/liên kết.
Đo lường ROI: Đánh giá hiệu quả KOL (CPE, conversion rate) và tối ưu ngân sách.
Kết hợp cùng team Trade để viral các sự kiện, hoạt động.
3. Hỗ trợ TMĐT (25%)
Phối hợp với team Thương mại điện tử: Tạo nội dung social để tăng traffic về các sàn (Shopee, Tiki, Lazada).
Chạy quảng cáo tích hợp: Kết hợp KOL để đẩy sản phẩm bán chạy trên sàn.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Sử dụng công cụ thành thạo:
Meta Business Suite
TikTok Creator
Google Analytics (không bắt buộc)
Công cụ đo lường KOL
Sáng tạo: Bắt trend nhanh, hiểu văn hóa mạng xã hội.
Giao tiếp: Kỹ năng thuyết trình ý tưởng, làm việc đa nhiệm với team Marketing, Sales.
2. Ưu tiên:
Có Portfolio các dự án/kênh Social đã triển khai.
Kỹ năng kết nối với KOC, KOLs, Reviewer.
Biết edit video nhanh bằng Capcut, Camtasia, TikTok.
Có thể chỉnh sửa thiết kế cơ bản trên Canva, AI.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm đa ngành (Nội thất, FnB, Mẹ bé, Bán lẻ).
3. Kinh nghiệm:
Kinh nghiệm từ 3 năm ở vị trí content Marketing

Tại Công ty BKG Tân Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội phát triển.
Tham gia trực tiếp vào các chiến dịch truyền thông lớn.
Mức thu nhập cạnh tranh, kèm thưởng hiệu quả nội dung.
BHXH, BHYT, BHTN sau khi kết thúc thử việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty BKG Tân Mỹ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty BKG Tân Mỹ

Công ty BKG Tân Mỹ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa nhà HPC Land Mark 105, Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội

