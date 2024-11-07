Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DETEC DENTAL LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DETEC DENTAL LAB
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DETEC DENTAL LAB

Thu mua/Mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DETEC DENTAL LAB

Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 605 Quang Trung, Hà Đông, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Tìm kiếm nhà cung cấp uy tín đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp
Lên phương án đối với những vật tư, nguyên vật liệu có thể thay thế, bổ sung
Thường xuyên đánh giá chất lượng, nhà cung cấp vật tư - nguyên vật liệu để có điều chỉnh thay thế kịp thời
Lên kế hoạch mua vật tư, nguyên vật liệu theo dự trù & phát sinh đảm bảo đáp ứng nhu cầu hoạt động của Công ty.
Kiểm tra hàng hóa được yêu cầu để xác nhận nhu cầu thu mua; xác thực các mục chưa rõ ràng; đề xuất giải pháp thay thế
Lập đơn đặt hàng trên cơ sở xác nhận các thông số và giá cả; thu thập kiến nghị từ nhà cung ứng để tham khảo hàng hóa
Cập nhật số liệu vào phần mềm để theo dõi hoặc vào file Data excel quản lý dữ liệu mua hàng, Nhà cung cấp
Đối chiếu danh mục hàng hóa đã nhận so với đơn hàng để nghiệm thu hàng; xử lý đơn hàng bị lỗi với nhà cung cấp.
Chuyển giao tài liệu nghiệm thu, thu thập hồ sơ thanh toán mua hàng.
Đảm bảo việc lấy hóa đơn, chứng từ đầy đủ, hợp lệ theo quy định của kế toán
Thực hiện kiểm soát chất lượng hàng hóa, thời hạn bảo hành sản phẩm và đàm phán điều khoản thanh toán tối ưu với Nhà cung cấp.
Mua hàng và giao dịch với nhà cung cấp trong và ngoài nước.

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất từ 3 năm kinh nghiệm.
Có kiến thức trong lĩnh vực quản lý mua hàng hoặc liên quan đến ngành sản xuất, vật tư y tế
Giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán, thương thảo với đối tác và nhà cung cấp
Tinh thần, trách nhiệm cao và sự sẵn sàng linh hoạt trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DETEC DENTAL LAB Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Mức thu nhập từ 15 - 17 triệu + Thưởng chuyên cần (1tr)
Cơm trưa miễn phí
Công ty cấp máy móc, trang thiết bị phục vụ công việc
Được hưởng mọi chế độ lao động theo Luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DETEC DENTAL LAB

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DETEC DENTAL LAB

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 605 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

