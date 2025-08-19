Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN CEN HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 57 Nguyễn Cơ Thạch, P. An Lợi Đông,, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Công tác tuyển dụng:

Lập kế hoạch tuyển dụng hàng tháng/quý theo nhu cầu nhân sự của công ty.

Xây dựng, đăng tải và quản lý tin tuyển dụng trên các kênh offline/online, mạng xã hội, cộng đồng nghề nghiệp.

Sàng lọc hồ sơ, liên hệ và phỏng vấn sơ bộ ứng viên.

Phối hợp với các trưởng bộ phận tổ chức phỏng vấn, đánh giá và lựa chọn ứng viên phù hợp.

Tham gia xây dựng và phát triển thương hiệu tuyển dụng (Employer Branding).

Quản lý cơ sở dữ liệu ứng viên, hồ sơ nhân sự tiềm năng.

Công tác đào tạo:

Phối hợp với các phòng ban xây dựng kế hoạch và nội dung đào tạo cho nhân viên mới và nhân viên hiện hữu.

Tổ chức các khóa đào tạo nội bộ: chuẩn bị tài liệu, hậu cần, điểm danh, đánh giá sau đào tạo.

Theo dõi và lưu trữ hồ sơ đào tạo, chứng nhận, đánh giá chất lượng.

Công tác hành chính khác:

Soạn thảo, lưu trữ, quản lý hồ sơ, công văn, quyết định của công ty.

Phối hợp chuẩn bị hậu cần cho các sự kiện, hội họp, tiếp khách.

Thực hiện các công việc hành chính – nhân sự khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh hoặc liên quan.

Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong công tác tuyển dụng; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển dụng ngành bđs, bảo hiểm,...

Kỹ năng giao tiếp, tổ chức công việc, thuyết phục tốt.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các nền tảng tuyển dụng.

Nhanh nhẹn, chủ động, chịu áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CEN HCM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận từ 15tr - 17tr + Thưởng quý

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

Cơ hội được đào tạo và phát triển kỹ năng nhân sự toàn diện.

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiều hoạt động tập thể.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CEN HCM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin