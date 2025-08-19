Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂM MINH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂM MINH PHÁT
Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tầng M, Toà A2, chung cư Topaz City, Số 39 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Quận 8
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 17 Triệu
4. Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận
Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 2 - 3 năm vị trí kế toán tổng hợp
Am hiểu về Thuế
Có kinh nghiệm làm việc với phần mềm Misa
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂM MINH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 15 triệu – 17 triệu (Hoặc thỏa thuận theo năng lực)
Môi trường làm việc năng động và sáng tạo
Được hưởng các quyền lợi theo chính sách của Công ty
Thời gian làm việc: T2 – T6 (8h00 – 17h30)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂM MINH PHÁT
