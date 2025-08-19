Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂM MINH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng M, Toà A2, chung cư Topaz City, Số 39 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Quận 8

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

4. Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 2 - 3 năm vị trí kế toán tổng hợp

Am hiểu về Thuế

Có kinh nghiệm làm việc với phần mềm Misa

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂM MINH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15 triệu – 17 triệu (Hoặc thỏa thuận theo năng lực)

Môi trường làm việc năng động và sáng tạo

Được hưởng các quyền lợi theo chính sách của Công ty

Thời gian làm việc: T2 – T6 (8h00 – 17h30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂM MINH PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin